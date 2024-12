Trattativa Messina, nulla di nuovo e il presidente non risponde

"Presidente il bonifico estero è arrivato? Se così non fosse, sono state pagate le scadenze federali?", queste le domande che avremmo rivolto

MESSINA – La fatidica settimana è arrivata (e passata). Nulla di nuovo comunicato dalla società Acr Messina che ieri avrebbe dovuto chiudere di fatto il passaggio delle quote di maggioranza alla Aad Invest e oggi è attesa dal pagamento delle scadenze federali. Di queste ultime avrebbe dovuto farsi carico la nuova proprietà, come da accordi presi durante la firma del preliminare, però negli ultimi giorni è filtrato che tali scadenze le avrebbe onorate comunque Pietro Sciotto.

Stupiti dal silenzio di una società che lavora così alacremente, così descritta dal direttore operativo Costa nel post partita con la Juventus Next Gen, abbiamo preso il telefono da buoni giornalisti e chiesto notizie in merito passando prima dall’ufficio stampa della stessa società. Il responsabile della comunicazione ci ha suggerito di parlare direttamente col presidente di queste questioni, così abbiamo chiamato due volte il presidente col telefono che squillava a vuoto.

Non potendoci apparentemente rispondere abbiamo inviato un messaggio in cui spiegavamo il motivo del nostro insistere, attendendo quindi notizie su sviluppi della trattativa con la Aad Invest ed eventualmente avremmo chiesto anche delle delle scadenze federali. Più che chiedere non potevamo fare e, alcune ore dopo, in attesa di una risposta tardiva, o magari una smentita, dobbiamo dare per conclusa, in modo negativo, a meno di sorprese, la trattativa con la Aad Invest e iniziare a immaginare il futuro dell’Acr Messina, non potendo sapere cosa voglia fare ora il presidente visto che non risponde alle domande.