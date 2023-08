Traversata dello Stretto, le regole per navi e barche - Tempostretto

La capitaneria di porto dispone il diviato di navigazione a 500 metri. La partenza dei 30 nuotatori prevista per le 7.30 da Capo Peloro

MESSINA – Alla vigilia della traversata dello Stretto in programma domani, 24 agosto, e che vedrà impegnati 30 nuotatori, con partenza alle 7.30 da Capo Peloro e arrivo a Cannitello intorno alle 10, la capitaneria di porto dispone le regole da seguire per imbarcazioni e bagnanti.

Due gli articoli dell’ordinanza. Nel primo si sottolinea l’obbligo per tutte le navi di prestare la massima attenzione alle barche con apposita segnalazione “uomo in mare”. “Le unità navali in transito – si legge nel documento – dovranno comunque navigare sempre ad una distanza non inferiore di 500 metri dalle imbarcazioni al seguito dei nuotatori”. Nel secondo articolo, invece, si parla delle sanzioni.