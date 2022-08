Tris all'esordio stagionale per il Città di Sant'Agata contro la Vibonese - Tempostretto

La prima uscita del nuovo Città di Sant'Agata allenato dal mister Leo Vanzetto è una rimonta esterna in Coppa Italia. A segno Vitale, D'Aleo e Bonfiglio

VIBO VALENTIA – Un Città di Sant’Agata voglioso, coriaceo e ben messo in campo comincia come meglio non poteva la stagione 2022/23. Pur dovendo fare a meno di capitan Cicirello e Squillace, i biancoazzurri hanno sbancato il “Luigi Razza” di Vibo Valentia staccando il pass per il secondo turno di Coppa Italia, dimostrando di avere già una buona condizione e di aver recepito il credo calcistico di mister Leo Vanzetto. Squadra corta, pressing alto, ottime ripartenze e buone trame sulla mediana hanno messo in difficoltà una delle squadre più blasonate del girone.

Partenza fulminea dei locali che dopo appena 2 minuti spezzano l’equilibrio con un rigore trasformato da Balla. Il Città di Sant’Agata all’8′ giunge al pari con Vitale, abile sotto porta ad anticipare tutti. Prima del riposo, al 38′, è D’Aleo a firmare la rete del sorpasso al termine di un’ottima incursione arrivata a conclusione dell’ennesima ripartenza. Nella ripresa i ragazzi di Vanzetto hanno rischiato qualcosa solo nel finale, con la Vibonese in avanti a capofitto. In pieno recupero il tris è firmato da Bonfiglio.

“E’ stata una bella partita – ha commentato nel post gara il direttore sportivo Ettore Meli -, giocata a viso aperto da entrambi. Nonostante siamo ad inizio stagione ed il caldo i ritmi sono stati parecchio alti. Devo fare un plauso alla mia squadra, abile a non disunirsi dopo la rete subita in apertura. Abbiamo affrontato una compagine ben allenata, ma credo che la nostra vittoria sia merita. Un successo che comunque non deve illuderci, perché sappiamo bene che il campionato sarà difficilissimo. Una vittoria che ci serve per acquisire autostima e fiducia nei nostri mezzi”.

