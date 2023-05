Trofeo Piskeo. L'Unime chiude seconda, pass nazionali per Iaria e Ferrara - Tempostretto

Per Sabrina Maria Ferrara due record regionali categoria Ragazze. Gianmarco Grifò (Power Team) si impone nell'ambita australiana

MESSINA – La tre giorni di gare dedicata alla memoria di Mirko Laganà ha visto imporsi in ogni categoria la società catanese Poseidon. Le messinesi si sono comunque ben difese conquistando piazzamenti, medaglie e pass per i campionati italiani di agosto. Gloria in particolare per Gianmarco Grifò (Power Team) che vince l’australiana, una competizione ad eliminazione che lo ha visto opposto agli altri migliori 7 nuotatori al maschile della manifestazione.

I vincitori maschile e femminile dell’australiana: Gianmarco Grifò e Sofia Guglielmino

Insieme a lui vanno sottolineati i crono di Sabrina Maria Ferrara (Unime) che ha fatto segnare i nuovi record regionali categoria Ragazze nei 50 e 100 farfalla. Nella distanza più lunga l’atleta reggina tesserata con l’Unime si è qualificata ai campionati nazionali, qualificazione che ha ottenuto anche la messinese Giorgia Iaria nei 50 farfalla e andandoci vicino nella doppia distanza, servivano 14 centesimi di secondo in meno.

L’Unime chiude al secondo posto nella classifica generale e sul podio anche di categoria con gli Esordienti A terza, seconda tra i Ragazzi e Juniores, terza Cadetti+Seniores. La Swimblu è sesta in generale, ma nella categoria Unica (Cadetti e Seniores), dove va meglio grazie a Perdichizzi, Di Mario, Zaccone, chiude al quarto posto. La Power Team Messina è 17ª, mentre più staccata l’Ulysse 28ª.

Il podio delle società: prima la Poseidon, seconda l’Unime, terza l’Aqua-Fit

Le medaglie dell’Unime

Seniores-Cadetti

Oro: Domenico Costarella 50, 100, 200 stile libero; Mattia Arena 50 dorso; Costarella, Arena, Ripepi, Dibilio (4×50 stile libero); Arcudi, Pansera, D. Ferrara, Iaria (4×50 mista).

Argento: Manuel Pio Dibilio 100 farfalla; Arena, Costarella, Dibilio, Ripepi (4×50 mista); Pansera, Quattrone, Laganà, Iaria (4×50 stile libero);

Bronzo: Simone Romeo 100 farfalla; Mattia Arena 100 dorso; Domenica Pansera 50 stile libero.

Juniores

Oro: Dario Vincenzo Ripepi 50 stile libero; Antonio Bavastrelli 200 stile libero, 200 farfalla; Matteo Bolignano 200 rana; Giorgia Iaria 100 stile libero, 50, 100, 200 farfalla.

Argento: Antonio Bavastrelli 400 stile libero, 400 misti.

Bronzo: Domenico Andreacchio 200 dorso.

Ragazzi

Oro: Davide Granata 50 farfalla; Francesco Sergi 50 dorso; Arcudi, Cucinotta, Ferrara, Costarella (4×50 stile libero); Sabrina Maria Ferrara 50, 100, 200 farfalla; Emma Arcudi 100 stile libero;

Argento: Davide Granata 100, 200 farfalla; Andrea Romeo 50, 100 dorso; Romeo, Irrera, Barbaro, Sergi (4×50 stile libero); Sonia Cucinotta 50 farfalla, Emma Arcudi 100 farfalla, 50, 200 stile libero;

Bronzo: Francesco Sergi 50 farfalla; Carola Costarella 50 farfalla;

Esordienti A

Argento: Anita Delia 100, 200 farfalla; Raffa, A. Iaria, Usbergo, Delia (4×50 stile libero e 4×50 misti).

Bronzo: Anita Delia 100 stile libero.

Esordienti B

Argento: Alessandro Caliri 50 stile libero, 50 farfalla.

Bronzo: Alessandro Caliri 100 stile libero.

Medaglie della Swimblu

Seniores-Cadetti

Oro: Martina Zaccone 50 stile libero; Sofia Perdichizzi 100, 200, 400 stile libero; Giorgia Di Mario 400 misti; Zaccone, Perdichizzi, D’Amico, Di Mario (4×50 stile libero).

Argento: Sofia Perdichizzi 50 stile libero; Giorgia Di Mario 400 stile libero; Martina Zaccone 50 farfalla;

Bronzo: Martina Zaccone 100 stile libero; Giorgia Di Mario 200 stile libero.

Il podio dei 50 stile libero: oro Zaccone (Swimblu), argento Perdichizzi (Swimblu), bronzo Pansera (Unime)

Ragazzi

Bronzo: Alessandro Cardillo 50 rana, Aurelio Pandolfo 400 misti.

Medaglie della Power Team

Seniores-Cadetti

Oro: Gianmarco Grifò 50, 100, 200 farfalla.

Juniores

Argento: Riccardo Sidoti 50 farfalla.

Bronzo: Riccardo Sidoti 50 dorso, 50 rana.

Esordienti B

Oro: Ilias Akhmetov 100 rana.

Argento: Ilias Akhmetov 50 rana.

Bronzo: Ilias Akhmetov 50 farfalla.