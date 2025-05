Trofeo Piskeo Memorial Laganà, quasi 1400 iscritti per la 19^ edizione

Presentato al Rettorato il trofeo internazionale in programma da venerdì 23 a domenica 25 maggio. Tanti atleti di vertice nazionali e presenze da Malta

MESSINA – Numeri in continua crescita, è quanto emerge dalla presentazione del diciannovesimo Trofeo Piskeo – Memorial Mirko Laganà. La manifestazione di carattere internazionale, inclusiva al massimo che fa gareggiare Esordienti e Assoluti insieme, e da quest’anno già disputato il 1° Trofeo Piskeo Master, continua a crescere nei numeri, se lo scorso anno erano 1200 per l’edizione che si svolgerà dal 23 al 25 maggio attesi quasi millequattrocento nuotatori (1393 in totale, suddivisi tra 642 Esordienti e 751 Categoria).

La manifestazione avrà luogo alla piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria e inizierà venerdì pomeriggio proseguendo sabato mattina con le gare degli Esordienti, proseguirà sabato pomeriggio e nelle due sessioni di domenica con i Categoria. L’Università degli Studi di Messina e l’Ssd UniMe da sempre vicini alla famiglia Laganà e più in generale alla famiglia Piskeo, questa mattina la presentazione nell’aula del senato accademico al Rettorato. Presenti il prorettore vicario dell’Università Giuseppe Giorgano, il presidente Fin Sicilia Sergio Parisi, il presidente Ssd UniMe Franco De Francesco, il direttore tecnico dell’Ssd UniMe Sergio Naccari. Accanto agli organizzatori Grazia e Yuri Laganà, rispettivamente madre e fratello di Mirko.

Quest’ultimo presentando nel dettaglio le tre giornate di gare ha fatto chiaramente riferimento ai numeri in crescita, tanto degli atleti iscritti quanto delle gare da disputare, oltre 4500 start. Iscritte 36 società tra gli Esordienti con nove società calabresi, una rappresentativa Calabria e l’Aquahub di Malta. Tra i Categoria invece il numero di società iscritte con almeno un’atleta lievita a 40 con oltre a siciliane, calabresi e maltesi anche squadre emiliane, friulane, lombarde e venete. In queste militano atleti siciliani che nuotano perché vivono o studiano ormai fuori e tra tutti spicca la presenza di Lorenzo Gargani, campione italiano assoluto dei 50 farfalla in carica. A fianco a lui le eccellenze giovanili siciliane come Gianluca Messina, Emma Arcudi, Claudia Santonocito, Vincenzo Maniaci e Gianluca Pittelli giovane promessa del noto calabresi.

La presentazione al Rettorato

Ad aprire la presentazione i saluti del professore Giuseppe Giordano, prorettore vicario dell’Università degli Studi di Messina: “Siamo felici di patrocinare ancora questo evento, è bello avere dei riferimenti nel passato. L’intitolazione dei trofei, soprattutto di questo a Mirko, non sono banali. Sono lieto che l’università sia accanto a voi, ma grazie anche a voi per aver scelto noi”.

Poi è toccato alla mamma di Mirko, Grazia Laganà: “Grazie a chi ormai da 21 anni si impegna, la forza di fare questa manifestazione ci viene da Mirko, lui è sempre presente. Ricordiamo la gioia e l’amore con cui faceva le cose”.

Sergio Parisi, assessore del Comune di Catania ma oggi in veste di presidente della Fin Sicilia ha dichiarato: “Sono in carica da 17 anni e ricordo l’inizio di questa avventura, la mia prima edizione del trofeo dedicata a Mirko con ricordi freschi legati a lui. Mi è rimasta impressa l’immagine del ragazzo da quello che raccontavano compagni e avversari. Lo sforzo che ha fatto mamma Grazia è importante, è facile organizzare le prime edizioni poi subentrano i problemi anche il Covid c’è stato, cambia tutto e per questo gli sforzi unici vanno sottolineati. La manifestazione è diventata punto di riferimento per il mondo natatorio”.

Franco De Francesco, presidente Ssd UniMe: “Siamo arrivati alla 19ª ma è la prima a cui prendo parte da presidente, in passato ho sempre seguito la manifestazione giornalisticamente. Credo molto nel nuoto come sport, l’appuntamento del trofeo Mirko Laganà è un momento di particolare attenzione per non perdere la memoria. Avere più di mille persone alla Cittadella è bello, perché la nostra struttura deve vivere”.

Sergio Naccari consigliere Fin Sicilia e dirigente Ssd Unime aggiunge: “Fa grande onore alla manifestazione questa longevità, tutto lo staff Unime ogni anno lo sente e lo aspetta il Piskeo, c’è entusiasmo e saremo sempre disponibili per far andare tutto nel migliore dei modi”.

Yuri Laganà, fratello di Mirko e organizzatore: “Sempre contenti dei numeri in crescita di anno in anno, in questo 2025 avremo circa 1400 atleti con circa 5mila gare in tre giorni. Avremo due squadre di Malta, un atleta dalla Romania, quest’anno le eccellenze italiane saranno Lorenzo Gargani, Vincenzo Maniaci, Gianluca Messina, Emma Arcudi, Claudia Santonocito, Gianluca Pittelli. Abbiamo rappresentate tante parti d’Italia e non solo la Sicilia. Come sempre l’appuntamento caldo sarà la gara Piskeo, (i 50 metri dorso, ndr) ha importanza emozionale in quanto eran la gara di mio fratello. Poi l’australiana, davvero una gara faticosa ma gli atleti ci tengono molto, non è una gara per tutti ma solo per i migliori”.

