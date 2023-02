Truffa dei contatori, il caso dell'amministratore messinese. A rischio i condomini - Tempostretto

Ha scoperto di aver cambiato gestore 8 volte e che qualcuno aveva falsificato i suoi documenti di identità. La denuncia in procura dell'avv. Giacobbe

MESSINA – E’ eclatante l’ennesimo caso di truffa coi contatori dell’energia elettrica messo a segno a Messina. Stavolta la vittima è un amministratore di condominio che ha scoperto di aver cambiato gestore, a sua insaputa, ben otto volte. Si tratta dell’avvocato Luigi Giacobbe che, scoperta la truffa, ha presentato denuncia in Procura facendo scattare l’inchiesta.

Ma sono tanti i cittadini esposti, soprattutto quelli che abitano nei condomini. Ecco la vicenda, che si basa su una classica truffa basata sulla “clonazione” della carta di identità.



Tutto è partito da una telefonata per conto della società che fino a quel momento per lui era il fornitore di energia elettrica. Chiedono di capire le ragioni della richiesta di passaggio ad altro gestore, insomma i motivi del malcontento perché avevano ricevuto una missiva da parte di un nuovo distributore con la quale si comunicava la sottoscrizione di alcuni contratti con altra società del mercato e la conseguente risoluzione di quelli sottoscritti con loro. Peccato, però, che il consumatore fosse all’oscuro del cambio.

Scatta una prima indagine dell’interessato.



“Da una analisi dei contratti risolti – si legge nella denuncia che l’amministratore di condominio ha presentato in procura – il sottoscritto ha intuito che solo una società di grande distribuzione poteva appropriarsi dei dati sensibili dei condomini gestiti”. A questo punto Giacobbe si è recato nel punto vendita della società “incriminata” e dopo aver elencato tutti i numeri dei contatori ha chiesto all’operatore di verificare se erano presenti nella loro banca dati. Al “sì” dell’operatore ha richiesto copia dei contratti sottoscritti.



Si è scoperto così che risultano tutti redatti il 12 gennaio 2023, con tanto di dati anagrafici di ogni singolo condominio e sottoscritti da “Giacobbe Luigi” anche se l’anagrafica riporta numero di telefono e indirizzo email errati e come documento di riconoscimento una carta d’identità elettronica che non corrisponde a quella del vero amministratore di condominio, perché residenza diversa e la foto raffigura un altro uomo.

Ma Giacobbe fa di più: si è recato all’Ufficio anagrafe del Comune di Messina per accertare la provenienza della carta di identità allegata ai contratti e ha scoperto che anche quella era falsa, in quanto a quel numero di carta era collegato un cittadino di altro comune.

Luigi Giacobbe



Nell’esposto si chiede ora di accertare se i fatti narrati “siano ravvisabili estremi di reato penalmente rilevanti” chiedendo la punizione dell’autore e riservandosi di costituirsi parte civile. Giacobbe, esperto di diritto consumeristico mette ora in guardia contro le truffe. “Troppi cittadini inconsapevoli rilasciano le loro fatture a pseudo operatori di società di Energia elettrica. Il consiglio è di non condividere mai informazioni sensibili se non dopo aver valutato attentamente e consapevolmente le condizioni contrattuali. Non firmare mai documenti senza prima leggerli attentamente e verificare l’autenticità dell’interlocutore attraverso i cartellini ufficiali rilasciati dalle aziende che devono essere sempre messi in vista”.