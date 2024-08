Turismo a Messina, “la crisi idrica c’è ma niente allarmismi”

Le organizzazioni di categoria: "Alberghi e ristoranti continuano a offrire i loro servizi. Le nostre proposte a Basile"

Turismo e crisi idrica a Messina e in Sicilia. Comunicato stampa congiunto di Confcommercio – Fipe – Comitato Ospitalità e Turismo – Fiott – Alces, che lanciano alcune proposte per Messina al sindaco Basile. I presidenti Carmelo Picciotto, Diego Vermiglio e Danny Anna mettono in evidenza: “Prendiamo atto che la crisi idrica che sta colpendo tutta la Sicilia, a Messina è diventata campo di battaglia per questioni prevalentemente politiche. Il tutto purtroppo si traduce in una campagna di informazione fuorviante per i turisti che ogni giorno ad agosto vengono o vorrebbero venire a Messina per riempire i tavoli dei nostri ristoranti e occupare le camere delle nostre strutture ricettive”.

Sottolineano i presidenti: “”La crisi idrica c’è, non possiamo negarlo ma non possiamo permettere che continui a passare il messaggio che abbiamo i rubinetti a secco perché è una grave falsità che crea enormi danni ad un tessuto socio-economico che ha sopportato fin troppo le crisi degli ultimi anni”.

“Siamo in grado di offrire i nostri servizi a chi passa le vacanze a Messina”

E ancora: “Abbiamo il dovere, nei confronti di chi rappresentiamo, di richiamare tutti al senso di responsabilità verso gli imprenditori che in un momento di crisi sia economica, sia idrica riescono comunque a garantire l’acqua ai propri ospiti con grande spirito di sacrificio e collaborazione. Proprio per questo spirito di collaborazione e servizio abbiamo incontrato Il sindaco Basile per esporre le nostre problematiche e le nostre proposte concordando che verranno creati dei circuiti di distribuzione anche attraverso l’operatività delle nostre sigle che potranno fare da filtro per le richieste di intervento.

Pertanto ribadiamo con forza che siamo assolutamente in grado di offrire i nostri servizi a chiunque decida di passare le proprie vacanze a Messina”.