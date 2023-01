Turno di riposo per Akademia. Martilotti: "Recuperiamo energie preziose" - Tempostretto

La Serie A2 femminile osserverà un turno di riposo per la disputa delle finali di Coppa Italia. Valentina Martilotti descrive il clima in casa Akademia

MESSINA – Settimana di riposo per la Desi Shipping Akademia Messina che, osservando il turno di stop stabilito dal calendario per delle finali di Coppa Italia in programma il weekend del 28 e 29 gennaio, può approfittarne per recuperare preziose energie fisiche e mentali dopo il tour de force alla quale è stata sottoposta nelle ultime settimane.

Al rientro dalla pausa natalizia, infatti, le ragazze allenate da Coach Breviglieri hanno dovuto affrontare 4 incontri nell’arco di meno di 20 giorni, con 3 incontri molto ravvicinati e molto importanti nell’ultima settimana. Da questo ciclo sono arrivati 6 punti dei 12 a disposizione: un bottino sicuramente importante per smuovere la classifica delle messinesi che, adesso, hanno necessità di trovare continuità nelle prestazioni.

Dopo la pausa le messinesi torneranno in campo con un doppio turno ravvicinato disputato in entrambi i casi al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria: si torna in campo domenica 5 febbraio con il match contro l’Anthea Vicenza Volley, avversario sopra di 6 lunghezze rispetto al club del Presidente Costantino, per poi replicare mercoledi 8 febbraio Montecchio.

Martilotti: “Bilancio positivo”

“Siamo stati impegnati molto pesantemente in queste due settimane con tre scontri diretti e una partita che era un po’ più difficile rispetto alla nostra portata – così Valentina Martilotti, schiacciatrice di Akademia, sugli ultimi incontri e sul rientro in campo dopo la pausa – però di questi tre scontri diretti ne abbiamo portati a casa due, quindi fondamentalmente il bilancio è positivo.

C’è un po’ di rammarico per la partita persa contro Sant’Elia e anche quella dell’ultima settimana contro Martignacco, quando potevamo fare qualcosa in più. Però, comunque, tutto sommato va bene così. Adesso stiamo lavorando tanto sia a livello di gruppo che a livello anche di gioco tutti insieme. Ci sono alcuni fondamentali in cui non andiamo molto bene quindi, al momento, ci stiamo focalizzando tantissimo su quelli.

Questa settimana di pausa ci servirà esclusivamente a riposare e recuperare energie, ma anche a lavorare su noi stessi perché tra una settimana ci aspettano due partite molto importanti, tra cui anche uno scontro diretto”.

Articoli correlati