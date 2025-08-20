Ubriaco e drogato, picchia i genitori. Libertà vigilata terapeutica per 18enne di S. Agata

Una volta ha fatto cadere la madre dalle scale, un'altra ha sfondato il lunotto dell'auto. Ora è in comunità

Sant’Agata di Militello – Dopo mesi di incubo per una coppia di anziani del centro nebroideo scatta l’intervento della magistratura a loro tutela. I due, picchiati e maltrattati dal figlio, dedito all’uso di alcool e droghe, si sono rivolti alla Polizia che, dopo i primi accertamenti, ha fatto scattare la libertà vigilata terapeutica per il 18enne, su ordine della Procura di Patti. Da oggi il ragazzo dovrà seguire un percorso terapeutico presso una comunità di recupero, sotto vigilanza delle forze dell’Ordine.

Incubo per i genitori

Diversi gli episodi raccontati dai genitori agli agenti che hanno raccolto la denuncia. Più volte il ragazzo ha inveito contro di loro, si è scagliato contro i genitori, qualche volta ha lanciato loro contro oggetti di vario genere. In un episodio ha sfondato il lunotto dell’auto della coppia fino all’episodio più grave, quando ha causato la caduta dalle scale della madre, ricoverata con serie ferite in ospedale.

Percorso terapeutico in comunità

Adesso la Procura di Patti, guidata dal procuratore capo Angelo Cavallo, ha chiesto ed ottenuto che il giovane venga tenuto in comunità dove sarà seguito dagli operatori. Se violerà la libertà vigilata sarà arrestato.