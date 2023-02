Uil-Fpl: Lavoratori Collereale, pagata una mensilità. Ma l'azione sindacale continua" - Tempostretto

Dopo otto mesi di ritardi ed acconti

Oggetto: Lavoratori Collereale, Uil-Fpl “Pagata una mensilità, l’azione sindacale continua”

MESSINA – “La Uil Fpl di Messina ha appreso dai propri associati dipendenti del Principe Spes e dai dipendenti “storici” del Collereale, che nel mese di febbraio è stato riconosciuto a tutti i lavoratori una mensilità equivalente ad un intero stipendio”. Lo afferma in una nota il segretario della Uil-Fpl Messina, Livio Andronico. “Tutto questo – viene evidenziato – è stato reso possibile grazie alle numerose iniziative della Uil Fpl, nel tentativo di trovare delle soluzioni con la parte datoriale e dopo aver avviato il tentativo di conciliazione e raffreddamento del conflitto in Prefettura ed esserci rivolti all’assessore alle Politiche sociale della Regione Sicilia”.

“Finalmente, dopo otto mesi di ritardi ed acconti, ai lavoratori con la mensilità del mese di gennaio corrisposta nel mese di febbraio, hanno ottenuto uno stipendio intero. E’ chiaro, che la nostra attività sindacale continuerà in modo costante e vigileremo affinché il Management del Collereale – Ipab continui a riconoscere mensilmente quanto dovuto a tutti i lavoratori che puntualmente si adoperano per garantire continuità assistenziale e confort alberghiero agli ospiti della struttura. Prendiamo atto – chiosa il sindacato – del tentativo di distensione attuato dall’Amministrazione, auspicando che in tempi brevi si possa procedere anche al recupero delle mensilità pregresse.

La Uil Fpl, al fine di affrontare in modo risolutivo la questione degli emolumenti arretrati di circa ben otto mensilità, ha chiesto un incontro all’assessore regionale alle Politiche sociali affinché la problematica possa essere risolta nel più breve tempo possibile trovando delle soluzioni regionali che consentano di riorganizzare dalla base le Ipab siciliane come avvenuto nel resto d’Italia, in cui sono state trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona. Un ringraziamento particolare – conclude la nota – vada a tutti i dipendenti associati e non alla Uil Fpl, alla nostra referente aziendale Carola Sergi ed al componente Rsu Giovanni Prestipino Giarritta”.