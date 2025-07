Ultime ore di caldo africano, da domenica crollo termico di oltre -10°C e raffiche di maestrale

Bisognerà resistere ancora per qualche ora, fra oggi e la mattinata di domani, ma il caldo africano ha ormai le ore contate. L’estesa onda di calore che ci interessa da lunedì scorso sta iniziando a piegare verso levante, mentre dall’Atlantico stanno avanzando una serie di ondulazioni che favoriranno l’ingresso, nella giornata di sabato, di una saccatura che proprio al traverso del Bel Paese evolverà in una depressione in quota.

Questo vortice porterà molta instabilità, dal Nord fino al Centro-Sud, contribuendo pure ad avvettare aria fresca che scaccerà la calura anche al Sud Italia. Da noi in riva allo Stretto il caldo e questa aria un po’ pesante continuerà fino alla mattinata di sabato 26 luglio 2025. Poi nel corso di sabato, nelle ore centrali del giorno, una moderata, a tratti sostenuta, ventilazione di maestrale inizierà a pigiare sulla bolla calda, pulendo il cielo e favorendo lo sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi attorno lo Stretto. Entro sera non si esclude la possibilità di vedere locali acquazzoni e scrosci di pioggia lungo la costa tirrenica e lo Stretto. Si tratterà di fenomeni localizzati e di breve durata.

Solo domenica 27 il maestrale, che soffierà con raffiche che potrebbero toccare pure i 40/50 km/h (oltre 90 km/h sui Peloritani), causerà un calo termico di ben -10°C -12°C, riportando la colonnina di mercurio su cifre tipiche della classica estate mediterranea. Anzi con molta probabilità si scenderà pure sotto media, con insolita frescura. Pensate che sulle cime dei Nebrodi si potrebbe scendere sotto la soglia dei +10°C. Quindi se avete intenzione di andare in montagna sarà bene coprirsi per bene.

Sabato 26 luglio 2025

La giornata si aprirà con un cielo velato che diverrà irregolarmente nuvoloso fra tarda mattinata e primo pomeriggio. In mattinata farà ancora molto caldo, con temperature massime che potrebbero raggiungere i +34°C +35°C, ma già dal pomeriggio, con l’ingresso delle prime raffiche di maestrale, la colonnina di mercurio inizierà a diminuire. Entro sera non si esclude la possibilità di vedere locali acquazzoni e scrosci di pioggia lungo la costa tirrenica e lo Stretto. Si tratterà di fenomeni localizzati e di breve durata. Mari tutti mossi, poco mosso solo lo Stretto sotto costa.

Domenica 27 luglio 2025

Ci attende una domenica con un cielo pronto a spaziare dal poco nuvoloso al parzialmente nuvoloso, con una nuvolosità di passaggio lungo lo Stretto, e ampi rasserenamenti sull’area ionica. Nubi orografiche su tutta la dorsale dei Peloritani che segnalano l’ingresso di venti intensi di maestrale. Temperature massime non oltre i +28°C +29°C, minime sui +23°C. Sarà una giornata ventosa, con raffiche che potrebbero toccare pure i 40/50 km/h. Il Tirreno si manterrà mosso, localmente molto mosso, mossi o poco mossi i restanti mari.

Tendenza per la prossima settimana

Lunedì 28 luglio sarà una giornata molto fresca, con temperature massime non oltre i +27°C e minime sui +22°C. Inoltre nella parte finale del mese si aprirà un periodo più temperato e forse anche instabile, con il rischio anche di qualche improvviso temporale marittimo che alle luci dell’alba potrebbe colpire la Costa Viola e le aree più settentrionali della città. I rischi maggiori si avranno fra martedì 29 e mercoledì 30, ma occorrono delle conferme per affinare la previsione.