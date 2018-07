Vigili di quartiere, contribuenti fantasma, dissesto: colloqui con i dirigenti

Sono ripresi stamani gli incontri tra il sindaco Cateno De Luca e la dirigenza di Palazzo Zanca. Il primo appuntamento in agenda alle 7 è stato con Riccardo Pagano, che guida il dipartimento Protezione Civile e Difesa del Suolo. Con gli assessori Massimiliano Minutoli, Alessandra Calafiore, Carlotta Previti, Giuseppe Scattareggia e Dafne Musolino, sono state affrontate le tematiche comunali connesse al Piano comunale di Protezione Civile, alla difesa del suolo con particolare riguardo al dissesto idrogeologico e all’erosione costiera.

L’assessore Massimiliano Minutoli ha sottolineato l’esigenza di un costante aggiornamento relativamente alla ripartizione dei fondi, in sede ANCI, destinate alle attrezzature avanzate, ai sensi della Legge 1/2018. Contestualmente si è dato risalto alla progettazione in essere e quella in corso presso l’assessorato regionale Territorio e Ambiente. Si è poi affrontata la questione dei finanziamenti previsti dal bando sulla linea 5.1.1. che nella fase di ammissibilità ha escluso due progetti importanti e per i quali si procederà al riesame. Il Sindaco ha rimarcato la necessità della massima efficienza del dipartimento di Protezione Civile che rappresenta un presidio aperto al territorio. Il dirigente Pagano ha evidenziato le carenze in organico, comuni a tutta la macchina amministrativa, a cui sta cercando di ovviare attraverso una distribuzione di compiti, che va al di là delle qualifiche specifiche, con un sistema di turnazione. Sottolineata infine l’importanza della gestione delle segnalazioni, che spesso sono utili alla risoluzione di problematiche, a volte non strettamente connesse alla Protezione Civile in un sistema di sinergie tra i Dipartimenti.

Subito dopo è toccato al dirigente del dipartimento Servizi alle Imprese, Carmelo Giardina: E’ stato illustrato il funzionamento del SUAP e la complessa macchina amministrativa che sottende tutti i servizi alle imprese. E’ stata messa in evidenza l’intensa attività di front-office e back-office relativa al procedimento informatizzato gestito dal SUAP. Illustrata inoltre l’attività svolta dal dipartimento per la gestione degli ambulanti nelle feste patronali e della Vara e dei Giganti, ai fini anche della garanzia dell’ordine pubblico e del corretto deflusso dei partecipanti, non mancando di mettere in evidenza la necessità di intensificare l’attività della polizia Annonaria”.

Il sindaco De Luca ha proseguito gli odierni incontri con il comandante del Corpo della Polizia Municipale, Calogero Ferlisi. “E’ stata illustrata l’intensa attività svolta dal Corpo - ha evidenziato il Sindaco - nonostante le criticità oggettive dovute all’insufficienza di organico che rende difficile gestire i servizi propri della Polizia municipale. E’ stato dato mandato al comandante di elaborare il Regolamento per i servizi di sicurezza e Polizia stradale resi dalla Polizia municipale su richiesta dei soggetti privati. Si è colta l’occasione per fare il punto su quanto concordato ieri durante il Comitato provinciale della sicurezza, rafforzando la necessità di garantire l’intervento e la collaborazione di tutte le Forze dell’ordine. Nel contempo l’Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di assicurare la presenza costante degli agenti di Polizia municipale nei villaggi, introducendo la figura del ‘vigile di quartiere’, al fine di potenziare l’azione di prevenzione prima ancora che di repressione, incontrando in ciò la totale adesione da parte del comandante. Ferlisi infine ha comunicato che è stato avviato, anche mediante l’utilizzo di autocivette e di personale in borghese di vigilanza, il servizio di gestione rifiuti e repressione dei fenomeni di discariche abusive, dando in tal modo attuazione all’ordinanza 4/Rif del 7 giugno 2018 del presidente della Regione siciliana”.

L’ultimo confronto è stato con Antonio Cama, capo del dipartimento Tributi e ad interim Patrimonio. “La riunione si è focalizzata - ha sottolineato il Sindaco - sull’attuale anomalia riguardante il mancato collegamento telematico tra i vari dipartimenti e tra uffici anche di medesimi dipartimenti, che non hanno consentito di avere una banca dati unica dei contribuenti, accentuando così il fenomeno dei cosiddetti ‘contribuenti fantasma’ che ad oggi sfuggono a qualunque forma di compartecipazione tributaria. Le stime in merito al fenomeno dei ‘contribuenti fantasma’ si aggirano ad oltre il 20 per cento della complessiva base impositiva per l’ammanco di circa 20 milioni di euro l’anno di entrate correnti. In tale ottica si è concordato di istituire una task force interdipartimentale denominata ‘ufficio unico delle entrate municipali’ finalizzata alla creazione di una sola banca dati per ogni singolo contribuente con un servizio unico di accertamento e riscossione. Anche in merito al patrimonio municipale si è avuto modo di evidenziare alcune anomalie con particolare riferimento al mancato aggiornamento dell’inventario con evidente disallineamento dello stato giuridico di una parte dei beni di proprietà del Comune. Cama evidenzia che deve essere svolta un’intensa attività di recupero crediti tributari sia sotto il profilo del recupero dei crediti (il residuo attivo in bilancio) sia per quanto attiene i crediti dei soggetti evasori dei tributi degli ultimi cinque anni in quanto non prescritti”.