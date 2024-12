Un bianco Natale su Nebrodi e Peloritani FOTO

Uno scenario da cartolina. Intanto evoluzioni meteo in corso, con cambiamenti il 25 dicembre

Testo di Ilaria Mangano, foto di Alessandra Serio

Un Natale in bianco per il sud Italia. Evento raro che quest’anno diventa realtà. Attualmente l’abbondante neve sui Nebrodi e sui Peloritani sta trasformando i monti in uno scenario da cartolina natalizia.

“Sui Nebrodi nevicherà abbondantemente tutto il giorno, con accumuli che potranno raggiungere gli 80 cm sulla parte sommitale di Monte Soro. Nevicherà anche sui Peloritani, dai 700-800 m. In città e sulle aree costiere, invece, arriverà la grandine”, spiega il meteorologo Daniele Ingemi, firma di Tempostretto. Secondo le previsioni del nostro esperto, l’ondata di maltempo invernale si esaurirà solo nel corso della giornata di Natale.

Foto gallery di Galati Mamertino.

