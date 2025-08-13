Un gruppo di 24 boy scout pugliesi si è perso a San Filippo: salvati dai vigili del fuoco

Sono rimasti bloccati in una zona impervia alla ricerca delle cascate

MESSINA – I vigili del fuoco del Comando di Messina hanno recuperato, nel tardo pomeriggio del 12 agosto, 24 boy scout della provincia di Bari che si erano smarriti a San Filippo, durante un’escursione verso le cascate. Il gruppo, però, ha perso la strada giusta ed è rimasto bloccato in una zona impervia. La squadra 1a dei vigili del fuoco, con il supporto degli specialisti SAF (Speleo Alpino Fluviale) e del personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), ha rapidamente individuato la posizione dei boy scout.

Il gruppo è stato ritrovato in buone condizioni di salute ed è stato condotto a valle. Poi un bus e un mezzo dei vigili del fuoco ha trasportato boy scout e accompagnatori alla parrocchia di San Domenico, nel quartiere Giostra di Messina, che li ha ospitati per la notte.