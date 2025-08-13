 Un gruppo di 24 boy scout pugliesi si è perso a San Filippo: salvati dai vigili del fuoco

Un gruppo di 24 boy scout pugliesi si è perso a San Filippo: salvati dai vigili del fuoco

Redazione

Un gruppo di 24 boy scout pugliesi si è perso a San Filippo: salvati dai vigili del fuoco

mercoledì 13 Agosto 2025 - 17:31

Sono rimasti bloccati in una zona impervia alla ricerca delle cascate

MESSINA – I vigili del fuoco del Comando di Messina hanno recuperato, nel tardo pomeriggio del 12 agosto, 24 boy scout della provincia di Bari che si erano smarriti a San Filippo, durante un’escursione verso le cascate. Il gruppo, però, ha perso la strada giusta ed è rimasto bloccato in una zona impervia. La squadra 1a dei vigili del fuoco, con il supporto degli specialisti SAF (Speleo Alpino Fluviale) e del personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), ha rapidamente individuato la posizione dei boy scout.

Il gruppo è stato ritrovato in buone condizioni di salute ed è stato condotto a valle. Poi un bus e un mezzo dei vigili del fuoco ha trasportato boy scout e accompagnatori alla parrocchia di San Domenico, nel quartiere Giostra di Messina, che li ha ospitati per la notte.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Giunta Schifani, il Vietnam parlamentare e l’alternativa che non c’è
Rifiuti in Sicilia e termovalorizzatori “inquinanti”, la Regione è bocciata sulla gestione
Ponte sullo Stretto: aliscafo o treno, quale futuro per i pendolari?
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED