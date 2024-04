Una milazzese al campionato italiano Artisti decoratori di dolci

Titti Scolaro è accolta dal sindaco Midili, al quale ha donato la sua creazione

MILAZZO – Una milazzese tra i concorrenti del campionato italiano Artisti decoratori di dolci 2024 che si è svolto a Massa Carrara. Si tratta di Titti Scolaro, in coppia con il pasticcere Giacomo Biviano.

Titti Scolaro, unica siciliana in gara, è stata accolta dal sindaco di Milazzo Pippo Midili, al quale ha voluto donare la propria creazione. Si tratta di una torta a più strati, creata ricalcando il tema della competizione: fiabe e favole. A lei il plauso del primo cittadino mamertino, che si è complimentato per gli ottimi risultati registrati in gara.

«È stato un lavoro frutto della mia fantasia – ha raccontato Titti Scolaro- ho cercato di riprodurre in pasta di zucchero il villaggio in cui è ambientata la storia. Ho utilizzato varie tecniche e diversi materiali, tutti edibili, dal modeling in pasta di zucchero alla tecnica quilling in wafer paper, dal painting al basso rilievo. È stata un’esperienza di crescita professionale, l’opera andava realizzata in sole 2 ore, e sono molto soddisfatta del mio lavoro e dei consensi ottenuti. La gara consisteva anche nel presentare una torta da degustazione e col collega Biviano abbiamo cercato di portare in tavola i sapori genuini del nostro territorio, preparando un guscio di frolla al pistacchio farcito con ricotta e arancia candita».