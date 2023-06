Una mostra di diorami racconta il culto della Madonna della Lettera a Messina - Tempostretto

L'evento, organizzato dall'associazione SiciliaArte, si è tenuto nella parrocchia di S. Domenico

MESSINA – In occasione dei festeggiamenti della Madonna della Lettera, è stata realizzata presso il Salone della Parrocchia di S. Domenico (Dazio) la manifestazione “La Madonna della Lettera, Patrona di Messina, arte in miniatura” a cura dell’Associazione SiciliArte e con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana. La manifestazione nasce da un progetto del prof. Carmelo Ariosto con la finalità di far conoscere, in particolare agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, le origini del culto alla Vergine Maria, attraverso varie attività quali la visione di un video che racconta lo sviluppo nel tempo e la realizzazione di una mostra di diorami (arte in miniatura) che raccontano: l’arrivo di San Paolo a Messina (allora città sotto il dominio dei romani) nel 42 d. C. ; la sua predicazione al popolo messinese; la scelta del Senato di Messina dei quattro Ambasciatori che con San Paolo si sono recati a Gerusalemme alla casa dove viveva Maria; la consegna della lettera di benedizione del popolo messinese; l’arrivo a Messina dei quattro ambasciatori.

Realizzati inoltre laboratori creativo – artistici per alunni di varie scuole. Il parroco della Chiesa di San Domenico, Padre Pippo, che ha concesso l’utilizzo del Salone, ha sostenuto l’importanza della manifestazione come momento religioso, cullturale e artistico ed ha proposto al presidente dell’Associazione SiciliArte di riproporre la stessa in un altra data significativa.