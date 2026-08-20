 "Una sera per i piccoli eroi": a Messina una cena solidale per la Nefrologia Pediatrica

“Una sera per i piccoli eroi”: a Messina una cena solidale per la Nefrologia Pediatrica

Redazione

“Una sera per i piccoli eroi”: a Messina una cena solidale per la Nefrologia Pediatrica

giovedì 20 Agosto 2026 - 18:30

A organizzare è l'associazione Solletico con l'obiettivo di sostenere il progetto "Il sentiero dei piccoli eroi": ecco cosa prevede

MESSINA – Una serata all’insegna della solidarietà per sostenere i bambini e le famiglie che affrontano un percorso di cura in ospedale. È l’obiettivo di “Una sera per i piccoli eroi”, l’iniziativa organizzata da Solletico ODV Messina in programma il 1° settembre 2026, a partire dalle ore 20, a Ciauru di Mare, in via Consolare Pompea, discesa Principe.

La serata nasce per sostenere “Il Sentiero dei Piccoli Eroi”, il progetto di umanizzazione del reparto di Nefrologia Pediatrica e Dialisi del Policlinico G. Martino di Messina. L’iniziativa prevede la realizzazione di un allestimento illustrato negli spazi del reparto, pensato per rendere più accogliente l’ambiente ospedaliero e accompagnare i piccoli pazienti e le loro famiglie durante il periodo di cura.

Ad animare l’appuntamento sarà la musica live de La Stanza della Nonna, insieme alla birra artigianale offerta da Birrificio Sikania. La serata rappresenterà un momento di condivisione e partecipazione, con l’obiettivo di trasformare una cena in un concreto gesto di vicinanza ai piccoli pazienti del Policlinico.

Per costi, informazioni e prenotazioni è possibile contattare Solletico ODV al 393 661 4893.

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