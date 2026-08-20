Taormina, Cgil Messina contro Asm per il “cambio” di parcheggio per i lavoratori pendolari

Con una disposizione di metà agosto, l'azienda ha spiegato che da Lumbi si dovrebbero spostare, a prezzo agevolato a Piano Porto. Il sindacato: "Scelta ingiusta"

MESSINA – La Cgil Messina ha denunciato quella che definisce la “grave penalizzazione a cui sono sottoposti i lavoratori e le lavoratrici pendolari che ogni giorno raggiungono Taormina per svolgere la propria attività lavorativa”. Il sindacato ha parlato di “una scelta ingiusta che colpisce chi lavora ogni giorno in città”, relativamente all’impossibilità di rinnovo dell’abbonamento al parcheggio Lumbi riservato a lavoratori e lavoratrici pendolari.

Cgil Messin all’attacco

Il sindacato ha spiegato che fino “alla disposizione del 13 agosto” scorso, i pendolari avevano “la possibilità di sottoscrivere presso il parcheggio Lumbi un abbonamento mensile al costo di 80 euro. Un prezzo tutt’altro che simbolico, ma che consentiva a chi lavora quotidianamente a Taormina di avere una soluzione stabile e dignitosa per la propria auto. Con la nuova disposizione, invece, ai lavoratori e alle lavoratrici con l’abbonamento in scadenza nel mese di agosto è stato indicato come alternativa il parcheggio di Piano Porto, al costo di 40 euro e con validità fino alla fine di settembre. Si tratta di un’area sterrata completamente esposta al sole e situata in una zona periferica, in cui i pendolari dovrebbero aspettare una navetta che li porti in centro. Una situazione ben diversa per comodità e condizioni

dal parcheggio Lumbi”.

Cgil Messina, attraverso le parole del segretario generale Pietro Patti e della segretaria

confederale Stefania Radici, ha proseguito: “Perché penalizzare per due mesi chi lavora a Taormina ogni giorno? Si ha l’impressione di essere di fronte a una politica ingiusta: i lavoratori e le lavoratrici non possono essere considerati utenti di serie B perché pagano un abbonamento mensile invece di una tariffa giornaliera più alta. La Cgil ritiene inaccettabile che proprio chi garantisce quotidianamente il funzionamento delle attività, dei negozi, degli alberghi, dei ristoranti, dei servizi e dei trasporti di Taormina venga penalizzato nelle proprie esigenze di mobilità e di accesso al luogo di lavoro. Parliamo di persone che devono raggiungere Taormina ogni giorno, spesso con orari che non coincidono con quelli del trasporto pubblico e che non possono essere costrette a lasciare la propria automobile in un’area sterrata, distante dal centro, esposta alle intemperie e al sole, dovendo inoltre dipendere dalla disponibilità di una navetta”.

Da qui la richiesta al Comune di Taormina e ad Asp “di rivedere immediatamente questa decisione e di garantire ai lavoratori e alle lavoratrici pendolari la possibilità di accedere al parcheggio Lumbi con un abbonamento mensile a condizioni eque e stabili. Dietro ogni attività ci sono lavoratrici e lavoratrici che

contribuiscono all’economia della città e devono poter raggiungere il proprio posto di lavoro in condizioni dignitose”.