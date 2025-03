Una spenta UniMe pareggia in casa con la Basilicata Nuoto 2000

Non la miglior partita dei ragazzi di coach Misiti che mancano un'occasione contro la penultima della classe, 7-7 il punteggio finale

MESSINA – Non la miglior partita dell’UniMe che pareggia in casa nella 12ª giornata del campionato di pallanuoto. In questo turno di Serie B la formazione universitaria riceveva la Basilicata Nuoto 2000 che si presentava a Messina da penultima del girone 4. Partita con tante interruzioni con i lucani che hanno tenuto alta la tensione in acqua senza lasciar mai scappare via la più quotata formazione di casa. I ragazzi di coach Misiti hanno provato a più riprese ad allungare, fino al 5-3, poi hanno anche rischiato di perderla sotto 6-7, ma nel finale hanno trovato la rete in superiorità di Diego Geloso per il pari finale.

La sfida era iniziata con un minuto di silenzio per l’ex giocatore, allenatore e segretario generale della Fin Giancarlo Guerrini scomparso in questi giorni. Gli universitari non hanno sfruttato a dovere le tante situazioni di superiorità avute, 3/12 la conversione, se non nel finale. Aggiunto comunque un punto alla classifica che li vede salire a quota 24 in classifica, settimana prossima trasferta nel casertano contro il Circolo Villani San Prisco.

Ssd UniMe – Basilicata Nuoto 2000 7-7

Buon avvio della formazione di casa che va a segno con Longo su rigore, risponde la Basilicata Nuoto 2000 con Diego Musacchio. Ancora botta e risposta nel finale di parziale con Cama a segno per gli universitari e Di Martino su rigore per la squadra ospite. Nel secondo periodo ancora avanti l’UniMe nuovamente con Longo su rigore, entrambe le squadre sprecano diverse occasioni in superiorità numerica e Simonetti a fine parziale rimette sul pari (3-3) i suoi.

Le seconda parte di gara vede i ragazzi di coach Misiti staccare finalmente gli avversari grazie alle due reti di Diego Geloso e del capitano Giacoppo la prima in superiorità numerica della gara. Espulso anche mister Bruschini sulla panchina dei lucani, arriva la reazione ospite con le reti di Simonetti e di D’Antonio in superiorità. Tutto da rifare ad inizio ultimo quarto per gli universitari, ci pensa Vinci a rimettere i suoi avanti sul 6-5, occasione con D’Angelo che nuota verso la porta avversaria ma la palla è leggermente lunga. Il portiere della Basilicata fa ripartire i suoi che in contropiede vanno a segno con Diego Musacchio, segue la rete di Magliulo per il primo vantaggio ospite sul 6-7. Gli universitari hanno la possibilità di pareggiarla con Geloso in superiorità che da distanza ravvicinata si da ipnotizzare da Cecere, ci riesce con successo a 49 secondi dalla fine il centroboa peloritano che firma il 7-7 finale.

Tabellino

Arbitro: Giuseppe Aiuto di Trapani.

Parziali: 2-2, 1-1, 2-2, 2-2. Superiorità numeriche: 3/12, 1/6. Rigori: 2/2, 1/1.

Ssd UniMe: Di Mauro, Sollima, Vinci 1, Longo 2, Lupeji, Viola, D’Angelo, Giacoppo 1, D Geloso 2, Bonansinga, Milana, Cama 1, Onorato, Sarno.

Allenatore: Francesco Misiti.

Basilicata Nuoto 2000: Cecere, Di Palma, Cerchiaro, Piero Musacchio, Di Martino 1, Fontana, Simonetti 2, Diego Musacchio 2, Barbato, Magliulo 1, Giello, D’Antonio 1, Abbate, Russo.

Allenatore: Vittorio Bruschini.