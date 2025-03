Unime e Swimblu sul podio regionale del nuoto in vasca corta

Universitari secondi tra i Juniores e fanno segnare sette nuovi record regionali. Mamertini vice campioni regionali Seniores nonostante le difficoltà impiantistiche

Alla piscina Nesima di Catania è andata in archivio la prima parte di stagione per quanto riguarda il nuoto agonistico. Con i campionati regionali in vasca corta infatti termina l’attività siciliana in vasca da 25 metri, seguirà la parentesi con le gare nazionali in quel di Riccione. Buone prove per le formazioni messinesi impegnate che hanno collezionato piazzamenti di società, medaglie e record regionali.

In particolare l’Unime è seconda nella categoria Juniores, dove ottiene anche i risultati individuali migliori, con la Swimblu settima, la Power Team diciassettesima e la Naxos Nuoto diciottesima. Tra i Cadetti Unime quarta e giù dal podio per una manciata di punti, Power Team undicesima davanti a Swimblu. Nella categoria Seniores arriva il secondo posto per la Swimblu, entra in classifica anche l’Unime ottava. Un titolo regionale anche per la Power Team che va sul podio due volte con Riccardo Sidoti.

Per la società mamertina Swimblu si tratta di un risultato strepitoso potendo contare su numeri decisamente inferiori a quelli della società universitaria e soprattutto su una situazione impiantistica che da anni la vede sacrificata. I tecnici Simone Zappia e Sandro Torre nonostante queste difficoltà riescono ormai da anni a confermarsi ai vertici del nuoto, sia in mare che in vasca, e questo secondo posto Seniores li ripaga del lavoro svolto e soprattutto ripaga i nuotatori per gli sforzi fatti.

Record regionali e pass per i Criteria Nazionali Giovanili

Quanto all’Unime è stata una campagna trionfale anche per quanto riguarda i crono registrati. La staffetta 4×100 mista Ragazze, ha avuto una deroga per provare il tentativo di record regionale che è arrivato in 4’22″09 firmato Angemi, Raffa, Delia e Usbergo, record arrivato anche nella categoria Juniores, Cadette e Seniores della stessa gara con Arcudi, Raffa, Ferrara e Costarella in 4’11″77. Record nelle stesse categorie anche per la prova 4×100 stile libero chiusa da Costarella, Raffa, Ferrara e Arcudi in 3’52″15 e record solo Juniores nella 4×200 stile libero con sempre le stesse quattro in acqua ma mischiate in 8’40″52. Infine gloria personale per Emma Arcudi che fa segnare i nuovi record Juniores, Cadette e Seniores nei 50, 25″85, e 100, 56″29, stile libero e il record Juniores nei 100 dorso, 1’02″88.

In quanto ai pass per i Criteria Nazionali Giovanili arrivano dei nuovi pass per Giorgia Iaria nei 50 farfalla ed Emma Arcudi nei 100 dorso. Sempre loro insieme ad Aryiel Angemi, Carola Costarella e Sabrina Ferrara vanno nuovamente sotto i limiti fissati in gare in cui già avevano ottenuto la qualificazione. Tra i Swimblu Alessandro Cardillo manca per pochi decimi di secondo l’accesso alla gara nazionale dei 100 rana.

Medaglie dell’Unime

Nella categoria Juniores femminile doppietta oro e argento nei 50 stile libero con Emma Arcudi e Carola Costarella, altra doppietta nei 100 stile libero oro ad Arcudi e bronzo a Sabrina Ferrara, quest’ultima oro nei 200 metri. Podio tutto Unime nei 50 farfalla con Arcudi, Ferrara e Costarella, doppietta oro-argento Ferrara-Arcudi nei 100 farfalla con Ferrara che vince l’argento nei 200, individualmente altro titolo regionale per Arcudi nei 50 dorso. Nelle staffette Costarella, Raffa, Ferrara e Arcudi vincono i tre titoli nella 4×100 mista, 4×100 e 4×200 stile libero, nella 4×100 stile libero argento per il quartetto, sempre Unime, Angemi, Stracuzzi, Coltraro e Cucinotta. Al maschile Giacomo Giaconia vince l’argento nei 1500 stile libero e il bronzo nei 200 farfalla e 400 misti. La staffetta 4×100 mista universitaria, composta da Giaconia, Monopoli, Granata e Barbaro è argento.

Tra le Cadette Giorgia Iaria è oro nei 50 stile libero, 50, 100 e 200 farfalla, sempre lei vince il bronzo nei 100 stile libero. Tra i Cadetti Antonio Bavastrelli fa doppietta di titoli regionali nei 800 e 1500 stile libero, più due argenti nei 400 stile libero e 400 misti. Matteo Bolignano è campione regionale nei 100 e 200 rana, Dario Ripepi vice campione regionale nei 50 e 100 stile libero. Doppio bronzo per le staffette 4×100 stile libero e 4×200 stile libero, la prima con Ripepi-Cucinotta-Bolignano-Bavastrelli e la seconda con Gabriele Molonia-Ripepi-Bolignano-Bavastrelli.

Tra i Seniores brilla Domenico Costarella che si laurea campione regionale nei 50, 100 e 200 stile libero e nei 100 misti. Insieme a lui sul podio nella categoria dei più grandi Simone Romeo, oro nei 200 e argento nei 100 farfalla.

Le medaglie della Swimblu

Tra i Juniores buone prove di Alessandro Cardillo, il ranista mamertino è l’unico a salire sul podio in questa categoria vincendo il bronzo nei 100 rana. Tra i Seniores altra medaglia al maschile a Samuele Italiano, bronzo nei 400 misti.

Tra le Seniores la Swimblu costruisce il suo bottino. Sofia Perdichizzi campionessa regionale nei 200 e 400 stile libero con argento nei 50, 100 e 800 metri dello stesso stile. Giorgia Di Mario oro negli 800 stile libero e argento nei 1500. Martina Zaccone bronzo nei 50 farfalla. Insieme poi il quartetto composto da Perdichizzi, Zaccone, Di Mario e Anna D’Amico vincono l’oro nella 4×200 stile libero e l’argento nella 4×100 stile libero.

Le medaglie della Power Team

A tenere alto il nome della società powertina ci pensa Riccardo Sidoti che tra i Cadetti vince l’oro nei 50 dorso ed è bronzo nei 100 metri dello stesso stile.