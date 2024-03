Unime. Il prof. Cascone eletto direttore del Dipartimento di Ingegneria

Prende il posto del prof. Guglielmino, scomparso improvvisamente lo scorso 28 gennaio

Il prof. Ernesto Cascone è stato eletto direttore del Dipartimento di Ingegneria per il completamento del triennio 2021/2024.

Ordinario di Geotecnica, il prof. Cascone ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità. È stato vice direttore del Dipartimento, Responsabile per la sezione Geotecnica del Laboratorio ex Centro di Eccellenza Ricerca e Innovazione Strutture e Infrastrutture di grandi dimensioni (CERISI) e Responsabile del Laboratorio di Sperimentazione e Prove Geotecnica del Dipartimento di Ingegneria di UniMe.

È attualmente responsabile dell’Unità di Ricerca dell’Università di Messina nel progetto ReLUIS (Rete Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) nell’ambito delle linee di ricerca di Geotecnica e nel progetto PRIN2022 “Seismic failure and post-failure response of slopes”. Recentemente è stato Responsabile dell’Unità di Ricerca dell’Università di Messina nel progetto PRIN2017 “Risk assessment of and earth dams and river embankments to earthquakes and floods”. Ha inoltre partecipato attivamente a progetti di ricerca di interesse nazionale e a programmi finanziati dalla Regione Siciliana.

La sua attività di ricerca è prevalentemente rivolta all’analisi del comportamento di opere e sistemi geotecnici in condizioni sismiche e ha condotto alla pubblicazione di numerosi articoli su riviste scientifiche e in atti di convegni su temi inerenti l’effetto dell’inerzia del terreno e della sovrastruttura sul carico limite delle fondazioni superficiali, l’amplificazione stratigrafica e gli effetti topografici sulla risposta sismica locale, la risposta sismica di dighe in terra, il comportamento di pendii e muri di sostegno in condizioni sismiche.

Per conto dell’Associazione Geotecnica Italiana è Corresponding member nel comitato tecnico TC203 “Terremoti” della International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering e Osservatore CEN/ISO nell’Organo Tecnico UNI/CT 021/SC 07 “Progettazione geotecnica”. È componente del Comitato editoriale della Rivista Italiana di Geotecnica e collabora, in qualità di revisore, con numerose riviste internazionali indicizzate.