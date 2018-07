Basicò, si punta a riaprire il tiro al piattello. Oggi riunione preliminare

Nel comune di Basicò al vaglio tutte le possibili opzioni per una riapertura del tiro a piattello, sport particolarmente amato e apprezzato nella cittadina. La vecchia struttura era stata chiusa tre anni fa, su decisione dell'amministrazione, a causa della presenza di piombo su una vasta area comunale e privata.

Oggi la riunione preliminare, promossa dal deputato Fratelli d'Italia all'Ars Antonio Catalfamo, alla presenza dei tecnici e amministratori. All'incontro hanno presenziato anche gli assessori comunali di Basicò Roberto Popolo e Franco Pirrello e l’assessore comunale del vicino comune di Tripi Dario Monforte.

"La riunione -ha dichiarato Catalfamo- è servita innanzitutto per capire se la struttura è in qualche modo recuperabile e capire anche la quantità di piombo presente. Si sono valutare tutte le possibili opzioni, nel rispetto della tutela ambientale, così da riaprire una struttura divenuta negli anni un’importante attrattiva per l’indotto collegato".

Ampio lo spettro d'azione analizzato, che ha permesso di individuare come soluzione percorribile anche lo spostamento delle macchine per il tiro al piattello presso un'area comunale attigua all'ex campo sportivo. L'obiettivo principale, in questo caso, sarebbe quello di creare un unico polo sportivo che sia funzionale alla cittadinanza.