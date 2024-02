Vandalizzati 6 mezzi di Messina Social City FOTO

Azienda già all'opera per ripararli

“La settimana della nostra Azienda Speciale inizia con amarezza e dispiacere per gli atti vandalici subiti a 6 mezzi del nostro parco auto”.

L’annuncio di Messina Social City. “Questa mattina la triste scoperta dei nostri operatori, che a causa del vile atto, hanno rischiato di dover interrompere i servizi in supporto dei minori della nostra città. Non sappiamo cosa possa spingere qualcuno a compiere un atto in così ignobile, ma siamo già all’opera per poter tempestivamente riparare tutti i mezzi per garantire il loro ritorno su strada”.