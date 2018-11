Da Tony Canto ad Accorinti, puntata spettacolare per Vadalive!

Che lo fosse per il parterre a dir poco eccezionale di ospiti presenti o che lo fosse per la curiosità e il piacere che la trasmissione desta in maniera sempre più significativa negli appassionati, vecchi e nuovi, erano davvero molte le aspettative riguardo alla puntata numero sei del Vadalive andata in onda nel tradizionale appuntamento del Lunedi alle 18.30 in diretta dal salotto adibito nei locali dell’accogliente Centro Polifunzionale Today Center, vera e propria casa è ormai il caso di dire del varietà di Antonio Vadalà. E tali aspettative non sono state disattese: lo testimoniano i numeri ma specialmente lo testimonia la qualità di un prodotto che cresce in termini di ritmo e di coinvolgimento e che sembra aver trovato la chiave per potersi definire maturo e potersi attestare in modo stabile come programma di nicchia, sobrio ma allegro, gradevole e stimolante.

Musicalmente incentrata sul cantautorato italiano, questa sesta puntata ha davvero regalato emozioni: entrambi gli ospiti musicali – David Cuppari e Alessio Bonomo accompagnato quest’ultimo da Matteo Dincà alla chitarra – hanno esibito tutta la loro maestria sia come cantanti e suonatori che come parolieri, palesando l’amore e la passione che nutrono nei confronti dell’arte musicale. Non è un caso che i loro nomi siano, seppur in modi differenti, intrecciati al più importante evento riguardante la musica italiana ossia il Festival di Sanremo: Alessio Bonomo vi ha partecipato nella sezione giovani nel 2000, agli albori di una carriera sviluppatasi egregiamente poi nel tempo, prodotto e affiancato da personaggi dal nome altisonante all’interno del panorama musicale italiano quali Fausto Mesolella e Tony Canto, con il quale – special guest presente in studio - ha duettato in diretta concedendo un momento di altissimo spettacolo e ha presentato l’ultimo lavoro ‘La musica non esiste’ uscito in gennaio; David Cuppari invece, appena affacciatosi a palcoscenici di portata nazionale, a Sanremo potrebbe andarci, in virtù del risultato ottenuto alle selezioni e che lo ha visto qualificarsi fra i finalisti e chiaramente anche in nome della bravura che contrassegna la sua opera, palesata durante la sua esibizione.

E come se tutto ciò non bastasse a fare già da sé di questo appuntamento uno spettacolo unico e d’altissimo livello, anche il ‘nostro’ seguitissimo e apprezzatissimo Tony Canto si è cimentato in una solitaria performance dal vivo cantando il pezzo ‘Ciao vita’ e strappando applausi a scena aperta da parte di chi nel frattempo affollava i corridoi del TodayCenter e immaginiamo anche da parte di chi lo seguiva sulle frequenze di RadioStreet 103.3 o in diretta video su TempoStrettoTv.

Ma non finisce mica qui! L’ospite parlante, il personaggio speciale che di settimana in settimana attraverso una curiosante intervista viene spogliato dei suoi canonici ‘abiti pubblici’ e presentato nella sua versione pura di uomo, è stato un’altra luccicante stella in un firmamento già piuttosto fulgido: l’ex sindaco Renato Accorinti. Già incline a presentarsi in vesti atipiche durante il suo mandato, il professore si è subito trovato a proprio agio e, dirompente come sempre, si è lasciato scoprire con tutta la filosofia e gli ideali che ne definiscono i tratti e ne fanno il grandioso personaggio che tutta la città conosce, mostrando i vari lati del prisma che compone la sua variegata e intrigante personalità.

In conclusione, anche in questo appuntamento, forse più che mai in questo appuntamento – senza nulla togliere alle puntate precedenti - Vadalive è stato un grande avvincente e convincente show: Antonio Vadalà, in qualità di ideatore oltreché di conduttore, il direttore artistico Albert Zappa e l’agenzia creativa UIDO. che ne cura la produzione non potranno certamente altro che andarne fieri. Il prossimo appuntamento è fissato come sempre per Lunedì prossimo alle 18.30 in diretta dal Today Center, con tanti interessanti ospiti, tanta buona musica e tanto sano intrattenimento.