Vela d’Altura, il campionato italiano 2025 si svolgerà a Capo d’Orlando

Dopo l'annuncio la presentazione presso la sede della città metropolitana di Messina, la gara in programma a fine giugno

MESSINA – Presso la sede della Città Metropolitana di Messina ha avuto luogo la Conferenza Stampa di presentazione del Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura, la più importante manifestazione sportiva per la disciplina della vela d’Altura che si svolge ogni anno in Italia, al termine della quale viene assegnato il titolo di Campione Italiano e che si svolgerà nel 2025 in provincia di Messina, a Capo d’Orlando.

Dopo i saluti del Sindaco della Città Metropolitana Federico Basile, del Presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina, e di Sicindustria Messina Pietro Franza, il Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì e l’Assessore Regionale al Turismo Sport e Spettacolo Elvira Amata hanno sottolineato l’importanza di tali eventi per la promozione del territorio e delle sue numerose eccellenze, ringraziando la Federazione Italiana Vela per aver accolto la candidatura del Club Organizzatore Yacht Club Capo d’Orlando.

La Federazione, rappresentata dal Consigliere Nazionale Maurizio Buscemi, e dal Consigliere di Zona Francesco Zappulla, ha evidenziato il traguardo raggiunto dal giovane circolo orlandino che in pochi anni è riuscito a portare nella provincia di Messina importanti eventi sportivi nel mondo della Vela, ed i risultati della vela siciliana confermata dai due grandi eventi previsti per il 2025, il Campionato Assoluto Altura in programma a Capo d’Orlando ed il Campionato Italiano Classi Olimpiche in programma a metà Ottobre a Palermo.

Durante la presentazione, sono intervenuti anche il Prof. Augusto D’amico, docente di Marketing dell’Università di Messina, che ha tracciato il profilo degli impatti di simili manifestazioni sul tessuto del nostro territorio, sotto il profilo turistico, economico, e sociale, e Francesco Siculiana, Consigliere dell’Associazione degli Armatori Italiani UVAI, che ha illustrato il livello tecnico dell’evento, a cui partecipano i più bravi velisti nazionali.

Infine il Presidente dello Yacht Club Capo d’Orlando Francesco Federico, ha tracciato la giovane storia del Club nato nel 2018 con l’obiettivo di promuovere lo sport della vela e di valorizzare grazie ad esso il nostro territorio, ed ha ringraziato tutte le Istituzioni presenti, il marina di Capo d’Orlando ed il Club Ruggero di Lauria di Palermo per il supporto alla manifestazione che costituisce – sotto tutti gli aspetti – una vera sfida da affrontare con grande spirito di squadra tra tutti i soggetti coinvolti.

