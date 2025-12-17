 Vertenza ex Gicap, c'è l'impegno della Regione

Vertenza ex Gicap, c’è l’impegno della Regione

Redazione

Vertenza ex Gicap, c’è l’impegno della Regione

mercoledì 17 Dicembre 2025 - 09:55

L'assessora Elvira Amata ha promosso una diretta interlocuzione col governo nazionale

Il Governo regionale sostiene le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali, in particolare in merito alla necessità di garantire continuità reddituale ai lavoratori che, dal prossimo 31 dicembre, rischiano di rimanere privi di qualsiasi ammortizzatore sociale.

E’ quanto emerso nel corso di un incontro in Regione, ieri, sulla delicata vertenza dei lavoratori ex Gicap. Al tavolo hanno partecipato l’assessora Elvira Amata, che ha promosso una diretta interlocuzione col governo nazionale, i responsabili della procedura di concordato, le organizzazioni sindacali e, in collegamento da remoto, alcuni rappresentanti del Ministero.

L’Assessorato ha confermato il proprio impegno a farsi parte attiva presso il Ministero competente affinché venga valutata l’attivazione della cassa integrazione straordinaria, riconoscendo l’eccezionalità della situazione. A breve sarà riconvocato un altro tavolo di confronto.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Messina. “La Parola Nuda”, appuntamenti tra poesia, musica e teatro
Ponte sullo Stretto. Il “tesoretto” revocato e i fondi statali che finiscono in tutta Italia
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED