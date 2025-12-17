Vertenza ex Gicap, c’è l’impegno della Regione

L'assessora Elvira Amata ha promosso una diretta interlocuzione col governo nazionale

Il Governo regionale sostiene le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali, in particolare in merito alla necessità di garantire continuità reddituale ai lavoratori che, dal prossimo 31 dicembre, rischiano di rimanere privi di qualsiasi ammortizzatore sociale.

E’ quanto emerso nel corso di un incontro in Regione, ieri, sulla delicata vertenza dei lavoratori ex Gicap. Al tavolo hanno partecipato l’assessora Elvira Amata, che ha promosso una diretta interlocuzione col governo nazionale, i responsabili della procedura di concordato, le organizzazioni sindacali e, in collegamento da remoto, alcuni rappresentanti del Ministero.

L’Assessorato ha confermato il proprio impegno a farsi parte attiva presso il Ministero competente affinché venga valutata l’attivazione della cassa integrazione straordinaria, riconoscendo l’eccezionalità della situazione. A breve sarà riconvocato un altro tavolo di confronto.

