Via don Blasco. Oggi alle 11 l’inaugurazione del nodo Rifotras

Taglio del nastro nel nuovo tratto tra viale Europa e via Salandra

Appuntamento alle 11, stamattina, per la cerimonia di apertura al transito veicolare del tratto ex Rifotras della via Don Blasco.

Al taglio del nastro presenzieranno il sindaco Federico Basile e il vicesindaco Salvatore Mondello, “per consegnare ufficialmente alla città un asse viario strategico, considerato che la via Don Blasco rappresenta un’arteria importante nell’ottica di ottimizzare e fluidificare al meglio il traffico cittadino”.

Importante perché era l’ultimo ostacolo al completamento del percorso unico tra via Santa Cecilia e Gazzi, agognata alternativa alla spesso intasata via La Farina.

Sono solo 700 metri in più ma, in via La Farina, percorrere quei 700 metri può voler dire anche impiegare dieci minuti in mezzo a caos e inquinamento. Da oggi il percorso sarà molto più fluido e potrà giovarne anche la stessa via La Farina, perché sarà sgravata di traffico.

La nuova via don Blasco, finora, ha un percorso unico solo a partire da via Salandra e infatti lì si creano code perché vi si riversa tutto in entrata e uscita. Da oggi via Salandra potrà respirare, anche se il traffico potrebbe aumentare in via Santa Cecilia bassa. Ma in ogni caso la viabilità del centro città, lato mare, ne potrà trarre grandi benefici.