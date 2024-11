Via Terracini all’Annunziata Alta, “prigionieri in casa nostra” VIDEO

L'arrivo del maltempo preoccupa chi vive nelle aree limitrofe ai torrenti. E sale l'indignazione per le situazioni di immobilismo

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366,8726275: “Oltre 20 anni di cause legali vinte e promesse non adempiute da parte del Comune di Messina. Mi riferisco alla messa in sicurezza e costruzione di un ponte per attraversare il torrente Portella, in corrispondenza della cooperativa Futura lotto 30 (via Umberto Terracini n. 23). Il relativo progetto è stato predisposto su carta, i fondi sono stati stanziati, ma la realizzazione dell’opera non è stata avviata fino a oggi. Nel frattempo, il dissesto idrogeologico, con l’arrivo delle piogge, diventa sempre più incalzante. Il timore, il senso di abbandono e la frustrazione dei residenti della zona sono accentuati dal silenzio e dalla mancanza di intervento da parte del comune di Messina. Numerosi esprimono preoccupazione per una situazione potenzialmente catastrofica, molti ipotizzano una strage preannunciata”.