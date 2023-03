Viabilità a Orto Liuzzo, la gara d'appalto ancora non c'è. Ecco perché - Tempostretto

Interrogazione del consigliere comunale Libero Gioveni, la spiegazione del dirigente Antonio Amato

Progetto affidato il 1 aprile 1997, ventisei anni dopo non c’è ancora la gara d’appalto (leggi qui per ripercorrere i primi vent’anni di storia). Sono i “Lavori necessari per l’ampliamento della strada di accesso a Orto Liuzzo, prolungamento lato mare verso nord e opere di urbanizzazione”, per ultimo approvati dal Consiglio comunale il 3 febbraio 2020.

L’iter degli ultimi tre anni

Il consigliere comunale Libero Gioveni aveva proposto una prima interrogazione il 25 agosto 2021 e, dalla risposta del dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici, Antonio Amato, era emerso che “non erano state ancora completate le procedure di approvazione del progetto in variante urbanistica con relativi adempimenti degli obblighi di pubblicità di cui alla legge regionale 71/78 nei confronti dei proprietari e della collettività; risultava ancora incompleto tutto l’iter che avrebbe dovuto portare alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e quindi ai decreti di esproprio; il competente Dipartimento Regionale stava esaminando le osservazioni e le controdeduzioni di un proprietario e di un cittadino di Ortoliuzzo ai fini dell’approvazione del progetto in variante urbanistica”.

E’ trascorso un altro anno e mezzo e ora Gioveni avanza una nuova interrogazione, chiedendo i motivi per i quali non sia ancora stata pubblicata la gara d’appalto.

La spiegazione del dirigente Amato

I motivi li spiega di nuovo il dirigente Amato: “La Regione ci ha chiesto delle modifiche che comportano la riapprovazione del procedimento. Abbiamo cambiato per accelerare ma ora nella strada da realizzare c’è un piccolo pezzo non previsto dal Piano regolatore, necessario per chiudere il percorso ad anello tra la strada statale 113 dir e la via Marina di Orto Liuzzo. Una variante allo strumento urbanistico comporterebbe tempi lunghissimi, per cui abbiamo avviato un dialogo con il proprietario di questo piccolo pezzo, un terreno di campagna, per acquisirlo. Il proprietario si è mostrato disponibile e siamo vicini alla conclusione dell’accordo”.

Fatto questo, però, purtroppo non è ancora finita. “A quel punto dovremo riproporre il vincolo alla Regione, con la speranza di ottenere l’approvazione definitiva in tempi non troppo lunghi”.