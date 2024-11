Viale Regina Elena, “marciapiedi pericolosi e perdita d’acqua” VIDEO

La segnalazione di un cittadino, tra buche e manifesti pubblicitari lasciati a terra

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vorrei segnalare alla vostra attenzione i marciapiedi di viale Regina Elena lato monte, provenendo dalla salita Castronovo. La pavimentazione è rischiosissima, con buche pericolose e con i manifesti che gli attacchini tolgono per sostituirli con quelli nuovi buttati a terra e molto scivolosi. Dal muro di Ogliastri, poi, l’acqua pulita si perde in maniera copiosa. Nel video che ho inviato non si vede scorrere acqua perché erano quasi le ore 13 e a quell’ora acqua non ne arriva più, ma se doveste passare al mattino avreste modo di vedere. Grazie, fate un buon lavoro, confidiamo in voi”.

Ci teniamo a sottolinerae che da tempo denunciamo il comportamento scorretto di chi affigge i manifesti e lascia spesso per terra quelli vecchi. E’ venuto il momento che questo comportamento incivile venga sanzionato. Al più presto.