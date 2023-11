Residui di manifesti pubblicitari lasciati a terra - Tempostretto

Un comportamento scorretto che non dimostra certo professionalità da parte di chi se ne rende protagonista

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Non è difficile capire chi è stato….dalla zona sud alla zona nord è sempre la stessa storia. Da 15 giorni non è cambiato nulla a piazza Castronovo”.

Come si vede nella foto, non è raro che chi si occupa delle affissioni sui cartelloni pubblicitari non smaltisca correttamente i precedenti manifesti, lasciandoli per strada. E’ un comportamento che non dimostra certo professionalità da parte degli operatori del settore che se ne rendono protagonisti. Speriamo che il senso di responsabilità prevalga e che non si vedano più situazioni come quella segnalata.