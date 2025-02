Villa Mazzini, torna la rete per proteggere pesci e tartarughe

Servirà a evitare che coriandoli e bombolette spray finiscano nello stagno

MESSINA – Nel periodo di Carnevale a Villa Mazzini tornano coriandoli e stelle filanti. In passato era capitato che in questo periodo dell’anno lo stagno venisse sporcato dai bambini in maschera. In mezzo a pesci e tartarughe erano state trovate persino le bombolette spray colorate, oltre ai coriandoli e alle stelle filanti di carta. Per proteggere gli animali il Comune di Messina già dallo scorso anno transenna lo stagno e posiziona una rete verde che poi alla fine delle feste viene rimossa.