Inciviltà a Villa Mazzini: coriandoli e bombolette spray nello stagno delle tartarughe VIDEO - Tempostretto

Il Comune ha transennato l'area per tutelare gli animali e consentire gli interventi di pulizia straordinaria

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Il Carnevale appena trascorso non ha dato tregua a pesci e tartarughe. Lo stagno di Villa Mazzini è stato preda di inciviltà e maleducazione da parte delle famiglie che hanno festeggiato in maschera. Dentro lo specchio d’acqua è stato trovato di tutto: coriandoli, stelle filanti di carta e bombolette spray colorate. Oltre ai soliti scarti di cibo lanciati nonostante i divieti appesi alle ringhiere (vedi qui il servizio).

Area transennata dal Comune per interventi straordinari

Così il Comune di Messina è dovuto intervenire per transennare l’area e tutelare per quanto possibile gli animali. Sono già in corso gli interventi di pulizia straordinaria, che hanno un costo per l’intera collettività, e non sarebbero stati necessari se gli scherzi di Carnevale si fossero fatti lontani dallo stagno. Anche gli addetti alla pulizia di Messina Servizi continuano a lavorare per ripulire la villa dopo i giorni di festa.