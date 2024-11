Villaggio Aldisio. Ecco come ha cambiato volto la via Giovanni Di Giovanni FOTO

Ultimi interventi sul verde entro fine novembre a Messina

MESSINA – Fasi conclusive per i lavori in via Giovanni Di Giovanni, a villaggio Aldisio. Dove prima c’erano solo una strada e parcheggi ora è stato creato un viale alberato, circondato da una staccionata con nuova illuminazione a led, cestini per la raccolta differenziata, panchine e tavoli con sedute in cemento.

Gli ultimi interventi che si concluderanno entro fine mese riguarderanno il verde.