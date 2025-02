Villaggio Unrra, criticità e inquinamento ambientale: “Se ne parli in Consiglio comunale”

La richiesta presentata dal consigliere Rinaldo che ha chiesto anche di convocare Arpa, Asp, Rfi e Italferr

MESSINA – L’inquinamento ambientale a Villaggio Unrra arriva in Consiglio comunale. O almeno, la richiesta è questa e a presentarla è stato il consigliere comunale Raffaele Rinaldo, in rappresentanza dei gruppi legati all’amministrazione. Il consigliere ha inviato al presidente Nello Pergolizzi una richiesta di Consiglio straordinario motivata dalla “necessità di fare luce su una presunta situazione di grave preoccupazione ambientale e sanitaria che interessa le aree del Villaggio UNRRA e di Contesse, dove è in corso lo stoccaggio di materiale di risulta proveniente dai lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina-Catania”.

Rinaldo, che ha ricordato anche i recenti appelli del deputato regionale Lombardo, che ha posto l’accento sui potenziali rischi generati dai cantieri, è partito proprio dalle indagini dell’ex presidente di Messina Servizi e dall’attività del consigliere della seconda municipalità Tonino Stracuzzi, che ha chiesto un monitoraggio della qualità dell’aria.

Ha poi concluso: “Siamo certi che il sindaco Federico Basile, sensibile alla questione, condivida la necessità di ottenere chiarimenti sulla vicenda, anche considerando che le aree interessate dallo stoccaggio del materiale sono di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e non del Comune. Tuttavia, la tutela della salute pubblica e dell’ambiente rientra tra le priorità dell’Amministrazione Comunale, ed è pertanto necessario un coinvolgimento attivo di tutte le istituzioni competenti”.

La richiesta di convocazione straordinaria ha al suo interno anche una sfilza di ospiti da convocare per avere in aula tutti gli interlocutori. Ci sono anche Arpa, Asp, Rfi e Italferr.