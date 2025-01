Villetta Pelorias di Ganzirri. Tra altalene rotte e cacche di cani

La segnalazione da parte di un cittadino

E’ l’unico spazio di verde per i bambini della zona ed è in condizioni di degrado. Un cittadino ha scritto al Comune di Messina per chiedere un intervento alla villetta Pelorias di Ganzirri, dove manca una delle due altalene e l’area verde è piena di cacche di cani.

Il risultato è che l’area non viene frequentata dalle famiglie, costrette a spostarsi in centro città. La segnalazione era stata inviata già a novembre scorso ma da allora non è cambiato nulla, anzi la situazione è peggiorata.