 Violento incidente a Milazzo, ciclista ferito nello scontro con un'auto

Violento incidente a Milazzo, ciclista ferito nello scontro con un’auto

Alessandra Serio

Violento incidente a Milazzo, ciclista ferito nello scontro con un’auto

giovedì 10 Settembre 2026 - 22:36

L'impatto a Ponente, malcapitato trasferito in elisoccorso a Messina. Come sta

Un ciclista è rimasto vittima di un violento scontro con un’auto, oggi pomeriggio a Milazzo. In seguito all’impatto l’uomo in sella alla due ruote è stato sbalzato violentemente sull’asfalto, riportando diverse ferite.

Impatto sul lungomare, le condizioni del ferito

Soccorso dai passanti, il ferito è stato poi trasferito da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo. Qui i medici, viste le sue condizioni critiche, hanno richiesto l’intervento del 118 e disposto il ricovero del ciclista al Policlinico di Messina, dove i medici si sono riservati la prognosi.

Incidente auto-bici, la dinamica

L’impatto tra il veicolo e la bici è avvenuto nei pressi del lido La Fenice nella zona di Ponente. L’uomo in sella stava per immettersi sulla via Regis quando è entrato in collisione con la macchia che procedeva in direzione del centro della città mamertina. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, ora al vaglio della Polizia Municipale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso e per favorire la circolazione.

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