"Vissi d'arte", il saggio/spettacolo di Arabesque Arte Danza - Tempostretto

MESSINA – Tra danza e recitazione nel segno della combinazione dei linguaggi artistici. Venerdì 30 giugno, alle 20, al Palacultura, si terrà il saggio/spettacolo di fine anno accademico “ Vissi d’Arte” dell’associazione Arabesque Arte Danza di Messina, sotto la direzione artistica della maestra Carmen Spanò. La stessa Spanò è insegnante di danza classica e coreografa. Al saggio/spettacolo ha collaborato anche la maestra Claudia Bertuccelli, quale insegnante di danza contemporanea e coreografa di alcuni balletti in scaletta.

Parteciperanno inoltre allo spettacolo Mariapia Rizzo attrice, Gianni Di Giacomo attore, il maestro Carmelo De Salvo tenore ed il maestro Giovanni Alibrandi violinista. “Una commistione di discipline artistiche pensata dalla direttrice per celebrare i vari linguaggi dell’arte, che dialogano, si fondono e creano connessioni per rendere questa serata un momento di festa della creatività e del bello”, si legge in una nota della stessa associazione.