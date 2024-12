Volano lastre di ferro da Park Palace a via Scite, “rischio enorme”

Messina. Il vento del 23 dicembre ha fatto staccare dei pezzi da un veccho ponteggio. "La polizia municipale intervenga subito", segnala un cittadino

MESSINA – Un vero e proprio “miracolo” di Natale ma bisogna correre ai ripari. E subito. Più di una lastra di ferro si è staccata da una vecchia impalcatura al complesso “Park Palace” di via Ducezio ed è volata via. L’occasione, potenzialmente mortale, è stata causata dal vento fuori dal normale, sui 115 km/h, del 23 dicembre. In particolare, una lastra è volata da Park Palace, dall’alto, per finire in via Scite, nei pressi del palazzo Olivia. Ha colpito e danneggiato lievemente un’auto. “Poteva ammazzare un’intera famiglia”, ci dice il proprietario della macchina danneggiata.

Altre lastre sono finite su un vecchio campo sportivo dello stesso residence.

Scrive un cittadino: “Segnalo la caduta di numerose lastre di ferro da una vecchia impalcatura pericolante installata da tre anni al complesso Park Palace via Ducezio n. 38 di Messina. Invito la polizia municipale a intervenire con urgenza, dal momento che fortunatamente, al momento, non ci sono stati morti e feriti. Sono già venuti i vigili del fuoco e mi è stato detto che è necessario anche un intervento della Municipale”.

E ancora: “La ditta che ha installato l’impalcatura, tre anni fa, ha abbandonato i lavori e oggi ci troviamo in questa pericolosa situazione. L’ispettore Pavone, dei vigili del fuoco, si è reso conto dei rischi e ha segnalato la situazione alla polizia municipale, direttamente al comando. Visto il pericolo, non è escluso che si debba chiudere la via Scite ma bisogna fare in fretta”.