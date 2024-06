Volley Letojanni, Adriano Balsamo nel doppio ruolo di coach e giocatore

La società jonica affida la guida tecnica della prima squadra al palleggiatore catanese, sostituirà dopo cinque anni coach Rigano

LETOJANNI – Il Volley Letojanni comunica che dopo una serie attenta di valutazioni ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra, che disputerà per la undicesima stagione consecutiva il campionato nazionale di Serie B, ad Adriano Balsamo. L’atleta catanese che veste la maglia del Letojanni da cinque annate, rivestirà il doppio ruolo di allenatore e giocatore. La società di via Monte Bianco, dopo aver chiuso il rapporto meraviglioso durato cinque anni con Gianpietro Rigano, ha deciso sin da subito che a guidare la formazione letojannese doveva essere una persona di fiducia che condividesse insieme alla società il nuovo percorso intrapreso, che conoscesse bene l’ambiente ed avesse quella capacità aggregativa in grado di aprire un nuovo ciclo.

Tutti elementi che Adriano Balsamo ha nel proprio dna e che è in grado di poter gestire nel migliore dei modi sotto la doppia veste di allenatore-giocatore. Nel suo curriculum, in oltre 25 anni di carriera, Balsamo ha avuto modo di cimentarsi nel ruolo di allenatore. In possesso di tesserino di 3° grado, nell’anno agonistico 2012-2013 si è seduto sulla panchina dell’Agira portandola alla promozione e

l’anno successivo in Serie B ottenendo la meritata salvezza. Negli anni successivi, dal 2015 al 2018 ha

allenato i Settori Giovanili della Pallavolo Sicilia e del Volley Catania, ottenendo con degli atleti Under 17 e

Under 18 dei buoni risultati. Nella stagione 2018-19 ha avuto il doppio ruolo di allenatore-giocatore con

l’Universal Catania in Serie B e nella successiva stagione, sempre nella stessa Serie, ha guidato il Volley

Catania ottenendo la permanenza nella cadetteria.

La società ha reso noto che nei prossimi giorni scioglierà le riserve sullo staff tecnico che accompagnerà Adriano Balsamo in questa sua nuova avventura. I contatti con diversi profili sono stati già avviati, bisogna definire soltanto alcuni dettagli per completare il puzzle. Balsamo, di concerto con la dirigenza, ha già pianificato la prossima stagione e provveduto a cominciare a formare il nuovo roster. A breve saranno ufficializzate le prime conferme e i primi acquisti da parte della società letojannese.

Balsamo: “Responsabilità e sfida”

Queste le prime dichiarazioni del neo tecnico Adriano Balsamo: “Finita la stagione agonistica appena scorsa, che ci ha visti raggiungere con un nuovo gruppo parecchio ringiovanito gli obiettivi prefissati dalla società, avevo intuito che la società volesse ripartire col solito rinnovato slancio a progettare la nuova stagione. Nell’incontro con la dirigenza letojannese, con cui si è ormai instaurato dopo tanti anni un rapporto vicendevole di stima e fiducia, mi è stata formulata la loro nuova idea gestionale della stagione 2024-2025. Al momento della proposta della conduzione tecnica del sodalizio, che ci tengo a ricordare è stato fra i protagonisti indiscussi degli ultimi 10 anni di serie B, ho provato subito belle sensazioni di responsabilità e sfida che si sono immediatamente calzate al mio modo di vivere la pallavolo da 30 anni a questa parte”.

“Ho avuto la fortuna – dice ancora Balsamo – durante il mio percorso sportivo da giocatore, di esser allenato da grandi allenatori, ognuno con le sue peculiarità. Dalla gestione tecnica/tattica a quella motivazionale del gruppo. Fra i tanti ricordo con piacere Luigi Ferlito a Catania, Enzo Santomassimo a Potenza, Alberto Giuliani a Corigliano e naturalmente Gianpietro Rigano con cui si è vinto tanto e scritto alcune delle pagine più belle della pallavolo siciliana”.

“Il mio obiettivo personale – conclude il nuovo mister – sarà quello di condensare gli insegnamenti ricevuti e plasmare un roster, anche quest’anno formato da un mix di giovani ed esperti, con caratteristiche ben specifiche di gioco, essendo anche il regista in campo, per me fondamentali e di resilienza alle insidie che il campionato di serie B nazionale, sempre più performante, comporterà durante la stagione”.