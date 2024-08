Vulcano. 26enne si sente male in cima al cratere, i pompieri in soccorso

L'intervento dei vigili del fuoco di Messina

VULCANO – Arriva in cima al cratere a Vulcano ma qualcosa va storto. Una 26enne si sente male. probabilmente un malore, ma chiama immediatamente i soccorsi. Così i vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti intorno alle ore 22 per il salvataggio. Tempestivo è stato l’intervento della squadra Vf del presidio Aib di Vulcano dell’arcipelago delle isole Eolie, coordinata dal capo squadra esperto Vincenzo Boco.

I vigili del fuoco sono riusciti a intercettare, recuperare e mettere in salvo la giovane in un luogo sicuro e affidarla al personale medico, presente sul luogo, per le prime cure.

Foto dei vigili del fuoco.