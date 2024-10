Vulcano. Tre canadesi si perdono vicino al cratere, arriva l’elisoccorso

L'intervento dei vigili del fuoco di Messina

VULCANO . Un’escursione come ce ne sono tante vicino al cratere dell’isola di Vulcano. Ma qualcosa s’inceppa. Tre turiste canadesi perdono l’orientamento. Non riescono a trovare la strada del ritorno. E oggi, intorno alle 17, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per la ricerca e il salvataggio. La sala operativa ha immediatamente allertato la squadra del Distaccamento di Lipari e, contestualmente, è stata attivata la richiesta dell’elicottero Drago 54 proveniente da Lamezia Terme.

Da qui, per portare in salvo le escursioniste, si è reso necessario l’utilizzo del verricello e il personale elisoccorritore è riuscito a recuperare le turiste. Le donne sono state portate a bordo dell’elicottero e trasportate presso l’elipista dell’isola. Lì sono state visitate dal personale sanitario e le loro condizioni sono risultate buone.