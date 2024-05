“Zancle in fiore”, studenti già in piazza sotto gli occhi curiosi dei turisti

Gli alunni di alcune scuole si sono ritrovati per la terza edizione dell'infiorata, ufficialmente al via nelle prossime ore. In corso i preparativi

MESSINA – Tutto pronto per la terza edizione del progetto “Zancle in fiore”, che vedrà impegnati studenti e insegnanti di alcune scuole messinesi nei prossimi giorni. Ma già oggi, mercoledì 22 maggio, gli alunni delle scuole partecipanti, la capofila “La Pira Gentiluomo”, la “Paino – Gravitelli”, la “Manzoni Dino e Clarenza”, la “Pascoli-Crispi”, la “Paradiso” e la “Santa Margherita”, sono in Piazza Unione Europea per preparare l’infiorata, che sta già attirando decine di turisti, incuriositi dalle risate di ragazze e ragazzi e dagli splendidi e colorati lavori attualmente in corso.

Un colpo d’occhio non da poco, agevolato dalle condizioni meteo favorevoli e particolarmente gradito non soltanto dai croceristi ma anche dai messinesi che trovandosi a passare da Palazzo Zanca, sede del Municipio di Messina, si fermano per scattare foto e osservare il lavoro degli alunni.