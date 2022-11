Zona industriale S. Lucia del Mela, Sciotto chiede interventi urgenti

Il sindaco di Santa Lucia del Mela, Matteo Sciotto, chiede interventi urgenti per il ripristino del manto stradale della zona industriale

SANTA LUCIA DEL MELA – Interventi urgenti per il ripristino del manto stradale dell’area della zona industriale di Milazzo ricadente nel comune di Santa Lucia del Mela. È quanto chiesto dal deputato di Sicilia Vera e sindaco santaluciese Matteo Sciotto in un’interrogazione. Il documento è stato indirizzato al presidente della regione Sicilia Renato Schifani e all’assessore alle attività produttive Edy Tamajo.

Nella sua interrogazione Sciotto sottolinea come gli interventi ad ora eseguiti non abbiano attenzionato l’area ricadente nel comune di Santa Lucia del Mela, per la quale denuncia un degradamento del manto stradale aggravatosi negli ultimi giorni a causa del maltempo. Una situazione che ha portato all’emanazione di un’ordinanza con la quale è stato disposto il divieto di transito per i tratti della zona industriale ricadenti nel comune tirrenico.

«Oggi -dichiara Sciotto- le ordinanze di chiusura al transito veicolare comportano un grave disagio alla normale circolazione viaria della zona in quanto tutto il traffico verrà deviato nelle meno attrezzate arterie viarie periferiche. Alla luce di tutto ciò ritengo necessario un intervento del Governo Regionale e in particolar modo dell’assessore alle attività produttive affinché ponga

celermente in essere tutte le opportune azioni amministrative per arrivare finalmente alla realizzazione dei lavori e soprattutto al completamento dell’intero intervento progettuale previsto».