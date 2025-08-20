Akademia Messina, Milanova: “Si sta già creando il gruppo” VIDEO

Le impressioni della palleggiatrice bulgara dopo i primissimi allenamenti al PalaRescifina con le nuova compagne del Gruppo Formula 3

MESSINA – Il gruppo ha iniziato la preparazione nella giornata di ieri al PalaRescifina agli ordini dello staff tecnico coordinato da coach Fabio Bonafede, presente anche il preparatore atletico Paolo Santorum. C’è ancora caldo in città e andrà plasmata una squadra composta da ragazze tutte nuove ma che appaiono sorridenti e con voglia di lavorare. Tra loro torna in Sicilia, avendoci giocato da giovanissima, Nikol Milanova, la classe 2002 che ha da pochi giorni compiuto 23 anni è apparsa spigliata, simpatica e con le idee chiare.

Intervista a Nikol Milanova

Per lei un ritorno in Sicilia, che effetto le fa?

“Sono contentissima di essere ancora qui, mi sento a casa, mi mancava quest’aria. C’è un po’ caldo ma ci abituiamo”.

A Messina arrivato un gruppo nuovo, come vi state trovando?

“Sono tutte ragazze nuove, con cui non ci ho mai giocato nemmeno contro. Siamo tutte sorridenti e carine, abbiamo già iniziato a creare gruppo ed è importantissimo”.

Prime impressioni sullo staff tecnico?

“Come prima impressione si vede che tutti, ragazze e staff tecnico, sono persone che lavorano con voglia e gioia. Proseguendo su questa strada i risultati devono venire per forza. Nel primo allenamento mi sono trovata benissimo, l’allenatore spinge e quindi ci dobbiamo dare da fare”.

Come interpreta il suo ruolo, in passato è stata anche schiacciatrice.

“Si sono stata attaccante e questo sicuramente aiuta. Ora palleggio e mi piace parlare molto con le compagne, voglio il loro feedback sui palloni che servo loro”.

Palazzetto importante, i tifosi proveranno a riempirlo e si faranno sentire. Cosa dici a loro?

“Aspettiamo i nostri tifosi per supportarci. Noi daremo tutte noi stesse in campo, non vedo l’ora che cominciamo a giocare e quindi anche di incontrarli”.

