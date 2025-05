Akademia Messina riparte da Kenia Carcaces, Costantino: “Azzeriamo tutto” VIDEO

Presidente e vice presidente della società peloritana hanno presentato questa mattina a Palazzo Zanca la campagna abbonamenti della nuova stagione: “Vogliamo affezione da parte dei siciliani”

MESSINA – Passata la delusione per la sconfitta in finale playoff Akademia Sant’Anna ripartirà dal PalaRescifina, e da un legame stretto con l’amministrazione come dimostra la conferenza stampa odierna nella sala Ovale di Palazzo Zanca, dal proprio pubblico ma non dallo stesso roster della passata stagione. Confermati infatti staff tecnico con in testa coach Fabio Bonafede e a seguire il secondo Ferrara, lo scoutman Cesareo, il preparatore atletito Santorum e gli assistenti Sorrenti e Goodarzy, non le atlete che a come svela il presidente quest’anno è stato tutto azzerato.

Nella conferenza stampa di presentazione della nuova campagna abbonamenti erano presenti l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, il presidente di Akademia Sant’Anna Fabrizio Costantino e il vice presidente della società peloritana Antonio Caselli. L’assessore Finocchiaro conferma il PalaRescifina quale casa di Akademia e, da tifoso che si è lasciato coinvolgere nell’ultima partita stagionale, ammette: “I 2800 spettatori posso diventare costanti e invitiamo la città ad avvicinarsi allo sport. Noi come amministrazione siamo qui a sostenerli in tutto quello che è possibile. Al PalaRescifina stiamo provando ad ampliare la capienza e qualsiasi attività non andrà a penalizzare la realtà sportiva. Stiamo facendo inoltre prove di carico per la copertura e per verificare se possibile mettere audio e video nella parte alta. Un’innovazione presente in altri palazzetti e che speriamo possa arricchire un palazzetto già stupendo”.

Il vice presidente Antonio Caselli traccia un parallelo sulla crescita della giovane società, appena 6 anni: “Stiamo avendo una crescita parallelamente ai risultati ottenuti. Dalla salvezza, siamo passati alla semifinale e poi finale playoff. Il prossimo sarà un campionato tutto da vedere e strutturare ancora, noi speriamo di raggiungere l’obiettivo che da due anni a questa parte cerchiamo. Crediamo però serva l’aiuto della tifoseria anche per sostenere la città”.

La nuova campagna abbonamenti “Sicilians Do It Better”

Il presidente Costantino spiega: “È un messaggio forte e importante di quanto vogliamo dimostrare la forza della Sicilia, vedremo i colori siciliani non solo sui social ma anche sulla maglia del campionato. L’obiettivo è crescere come numero, i 604 dello scorso anno vogliamo superarli. Vogliamo regalare un kit che comprende sciarpa, shopper e biglietto gratuito per la prima da regalare ad un amico, oltre che la tessera ai primi cento abbonati. Inoltre chi si abbonerà entro il primo mese, entro il 15 giugno, avrà garantito nell’abbonamento eventuali partite di playoff”. Per la tribuna centrale il costo della tessera sarà di 165€ ridotto per under 18 o over 70 a 99€. Seconda tipologia nel settore Curva che costerà 99€ con la riduzione a 60€ sempre per under 18 o over 70.

Il primo colpo di mercato è Kenia Carcaces

“Abbiamo il piacere di presentare – prosegue Costantino – il primo colpo di mercato, un’icona di Cuba che ha fatto tanto per la sua nazionale e ha giocato in serie A1, chiunque sente il nome conosce cosa ha fatto nella sua storia. Portarla a Messina non è cosa semplice e vogliamo giocatrici importanti e con tanta insistenza ci siamo riusciti. Non è una giovincella ma si è messa subito a disposizione. L’obiettivo è portare gente che abbia fame di vittorie per mettersi in discussione giornalmente”.

Kenia Carcaces Opón nasce a Cuba nel gennaio 1986, schiacciatrice di 190 cm ha militato in serie A1 italiana a Casalmaggiore, Perugia, Vallefoglia e Novara. Recentemente ha giocato in Grecia e lo scorso anno a Jakarta nel campionato indonesiano. Nel suo palmares tanti titoli nazionali e tante medaglie conquistate con la nazionale cubana.

