Akademia Messina, Vernon: “Pronta a sfruttare qualsiasi occasione” VIDEO

Si presenta il rinforzo americano di Akademia Sant'Anna: "In campo metto tanta intensità e passione, questo è il posto dove volevo essere"

MESSINA – L’americana Mychal Vernon appena arrivata in squadra e subito impiegata da coach Bonafede nel match che ha visto Akademia Sant’Anna sconfitta contro Macerata. La giovane classe 2002 è alla prima esperienza oltre oceano, al contrario visto che è lei a venire in Europa. “Sono molto felice di essere qui – sono state le prime parole pubbliche di Vernon – la squadra è stata molto accogliente con me. Sono molto contenta di lavorare e costruire una connessione con le mie compagne di squadra lavorando ogni giorno”.

Sulle circostanze del suo arrivo arrivo a Messina la statunitense spiega che è stato frutto del lavoro del suo procuratore: “Non conoscevo il club prima, non mi erano molto familiari le squadre in Italia. Ma parlando con il mio agente ero sicura che questo era un posto dove volevo essere”. Si tratta della quarta americana che veste la maglia di Akademia Sant’Anna. Due stagioni fa, alla prima in Serie A2, era stata Madelyn Robinson arrivata anche lei a stagione in corso e aveva dato un grande contributo per raggiungere la salvezza. La scorsa annata era toccato a Kelsie Payne, l’opposto che al momento ha segnato più punti in maglia giallorossa in serie A. Quest’anno inizialmente era arrivata Adanna Rollins, che ha qualche settimana fa rescisso il contratto non ambientandosi e giocando poco. Ora tocca a Mychael Vernon.

Su di sé e il suo esordio aggiunge: “Gioco con molta intensità e passione, dò sempre il 100% di me stessa e vivo per essere sempre sul campo e viverlo appieno. L’esordio? Sono stata molto contenta di poter giocare la prima partita e penso che sfrutterò qualsiasi occasione in campo per dare il mio contributo a questa squadra”. Vernon non è partita nello starting six ma è entrata in campo nel terzo set a “Fontescodella”. Per lei quattro punti a segno, di cui un muro, col 43% in attacco, in ricezione per quello spicchio di partita in cui è rimasta sul taraflex il 29% di ricezione positiva.

Infine Vernon dà il suo personale parere su quello che può migliorare la squadra e cosa aspettarsi dalla sfida di domenica contro l’ultima in classifica: “Penso che a Macerata dobbiamo lavorare sul servizio e la ricezione e dare una mano in più a coprirci quando una compagna attacca. In vista di domenica penso che dovremmo mantenere l’energia alta, dentro e fuori dal campo, ma soprattutto pensare a noi stessi indipendentemente da chi ci sarà dall’altra parte del campo”.

