Alessia Gazzola: “La nostalgia della mia Messina” VIDEO - Tempostretto

Nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la lectio magistralis dell’amata autrice messinese

di Emanuela Giorgianni, riprese e montaggio di Matteo Arrigo

Alessia Gazzola torna nella sua Messina. L’amatissima autrice de “L’allieva” (da cui nasce la fortunata serie tv) viene accolta con grande affetto nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. Qui regala al pubblico una Lectio Magistralis dal titolo: “Dalla parola scritta all’immagine: quale influenza sulla lettura?”.

L’evento formativo-culturale, organizzato dal 19° Istituto Comprensivo “Evemero da Messina”, in collaborazione con la Libreria Bonanzinga e con il patrocinio del Comune di Messina, si rivolge al personale docente dell’Istituto e all’intera comunità messinese.

L’intervista

Per l’occasione, Alessia Gazzola si è raccontata a Tempostretto. Partendo proprio da questo legame inscindibile su cui vuole riflettere insieme alla cittadinanza: “Vi è un rapporto molto forte tra parola e immagine, è sempre più comune attingere dalla libreria per portare in tv storie già rodate; noi andremo ad esplorare l’effetto di questo fenomeno sulla lettura”.

A ispirarla è in primis la sua esperienza con “L’Allieva”, ma anche la sua ultima fatica ”La Costanza è un’eccezione“, terzo volume della storia di Costanza Macallè. Dopo aver portato Alice Allevi nei cuori di tutti i suoi lettori (e poi telespettatori), Alessia Gazzola li ha fatti innamorare di una nuova protagonista: Costanza, una messinese trapiantata a Verona proprio come lei. “Con entrambe le mie protagoniste ho cercato un punto di contatto, pur non essendo personaggi autobiografici, perchè mi diverte molto mettermi in panni che non sono i miei. Tra me e Alice (con la quale ad accomunarla era la professione di medico legale) ho cercato di rimarcare maggiormente le differenze, per creare un mondo narrativo completamente nuovo. Anche con Costanza è tutto diverso, l’unico contatto che abbiamo è, appunto, la nostra terra, Messina, e la difficoltà nel lasciarla”.

L’amore per Messina

Non poteva mancare tra il racconto delle sue emozioni quello dell’affetto per Messina, nella quale ogni ritorno dura troppo poco: “Il mio timore è non trovare il coraggio di riandarmene più, a me Messina manca moltissimo, quando torno provo una sensazione di struggimento fortissima, una grandissima tenerezza e la nostalgia, tanta nostalgia”.

“Dalla parola scritta all’immagine”

In dialogo con la dirigente dell’Istituto Evemero Angela Mancuso e Daniela Bonanzinga (e l’arrivo a sorpresa del sindaco Federico Basile), Alessia Gazzola intraprende, nella sua lectio, un percorso attento e preciso tra storie diverse, che mostrano il legame inscindibile tra libri e trasposizione visiva. Un cammino tra diverse serie tv italiane e straniere.

Secondo Gazzola, infatti: “Ogni autore ambisce e desidera una trasposizione video della sua opera; chi lo nega mente. Anche se significa venire a patti con punti di vista diversi, con stravolgimenti e modifiche del proprio lavoro, ci dona un grande privilegio, offre alla narrazione un enorme valore. Nel mio caso – continua Gazzola – la serie mi ha permesso di raggiungere 5,6 milioni di persone. La trasposizione avvicina anche i non lettori o i lettori occasionali; gli acquisti del mio libro sono esplosi dopo la serie tv”.

E quella de “L’Allieva” non sarà l’unica trasposizione video delle opere di Gazzola. È in cantiere, infatti, il film tratto da “Non è la fine del mondo” ed una serie tv sulle avventure di Costanza, personaggio che Gazzola confessa: “È il mio preferito, non dovrei dirlo, ma ormai ho fatto outing”.

Per Alessia Gazzola, tra parola e immagine non ci può essere una netta cesura, entrambe nascono dalla necessità umana di nutrirsi di storie. “Tutte le forme di narrazione nascono da un bisogno universale: dare forma e senso all’esperienza” conclude.