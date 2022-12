Altolia, una parte di paese scivola giù: "Non vogliamo un'altra Ischia" VIDEO - Tempostretto

Nella parte alta del villaggio, è in corso un lento movimento franoso che ha causato evidenti crepe nelle strade e nelle abitazioni

MESSINA. I recenti fatti di cronaca, con la tragica alluvione ad Ischia e gli allagamenti sulla costa tirrenica del messinese, hanno fatto tornare la paura tra gli abitanti di Altolia, villaggio già ferito mortalmente nel 2009. Alcuni cittadini ci hanno contattato per esprimere la loro preoccupazione in merito ad una situazione di dissesto idrogeologico importante.

In corso un lento movimento franoso

Nella parte alta del villaggio, esattamente in contrada Mante, da circa un decennio è in corso un lento movimento franoso. Gli spostamenti del terreno hanno causato evidenti crepe nelle strade e nelle abitazioni. La situazione è stata monitorata per circa due anni tramite dei sensori inseriti nel terreno, che ne hanno accertato gli spostamenti e la pericolosità. Dopo di ciò nessun intervento è stato fatto, dicono gli abitanti del luogo.

Nel frattempo, i residenti della contrada hanno deciso di abbandonare le abitazioni, trasferendosi in zone più stabili o lasciando addirittura il villaggio. Alcuni hanno comprato nuove abitazioni; altri sono in affitto. Oggi chiedono risposte sul futuro delle loro vecchie case, se mai vi potranno fare ritorno.

Raggiunto da Tempostretto, l’assessore comunale Francesco Caminiti, con delega alla difesa del suolo, ha parlato di piani di monitoraggio per Altolia e Pezzolo, in vista d’interventi urgenti da realizzare. E sull’argomento approfondiremo.