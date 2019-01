Torna l'appuntamento con la trasmissione condotta da Anthony Greco e Daniela Conti, con Francesca Stornante e Nino Principato. In questa prima puntata spazio agli "ultimi" che però per noi sono gli "uguali". Poi le novità di questa stagione: la Macchina della Verità con il sindaco Cateno De Luca, OltreStretto con la storia incredibile dello scienziato messinese Francesco Bonaccorso, i misteri di Messina Mistery con Nino Principato e Federico Martino per "Amala".